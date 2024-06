Návštěvníci měli na lázeňské kolonádě jedinečnou možnost se naživo potkat se známými tvářemi z populárních seriálů Ulice, Jedna rodina, Ordinace v růžové zahradě 2 nebo Specialistů. Hosty byli Alena Štréblová, Jiří Štrébl a Ljuba Krbová. V roli moderátorek se představily Veronika Petruchová a Rebecca Diatilová.

Ljuba Krbová připomněla, že svou roli Aničky sehrává v Ulici už od roku 2005 a její televizní děti za tu dobu už dospěly. „Moje seriálové děti, které začínaly ve čtyřech a šesti letech, jsou dneska dospělí jedinci s vlastním názorem. Pořád se mnou ještě kamarádí, což jsem ráda. Ale musím říct, že samozřejmě lidé ze štábu, režiséři, kolegové, kteří tam s námi jsou už tu dlouhou dobu, se vlastně stali tak trochu mojí druhou rodinou. A je to fajn,“ sdělila Deníku.

O seriálu Ulice, o jedné velké rodině, psychické poruše i seriálových dětech vyprávěly v rozhovoru pro Deník herečka Ljuba Krbová a moderátorka Veronika Petruchová. | Video: Antonín Hříbal

Má ráda Mariánské Lázně, vždy se těší na setkání s diváky. „Protože pro nás je to vždycky velmi příjemná záležitost, máme takovou zpětnou vazbu, kterou ve studiu nemáme. V divadle jsem zvyklá na to, že diváci dají velmi najevo, jestli se jim ten kus líbí, jestli se dobře baví a podobně. Ale v televizi tu zpětnou vazbu nemáme, takže vlastně jakékoliv setkání s diváky je pro nás velmi osvěžující. Mariánské Lázně mám ráda, protože sem jezdívám občas hrát s divadlem a protože jsou zasazeny v krásné přírodě a třeba takhle na podzim pozdě večer, když všichni lázeňští hosté jsou už ve svých pokojích a my máme po představení, tak pak je krásné se projít po kolonádě,“ přiznala Ljuba Krbová.

Seriál Ulice má za sebou už 4730 dílů, které přináší vhled do všedního života. „Zažila jsem několik situací, kdy jsem se dívala na seriál a říkám to je jak u nás. Jakože fakt? No, já si tedy seriálu vážím, že řeší různé sociální problémy, že tam řešili Frantovu epilepsii, samozřejmě rozvody, půjčky, šmejdy…“ přiblížila moderátorka TV Nova Veronika Petruchová.

Ljuba Krbová pak z pódia zavzpomínala i na své herecké začátky. „To byly samozřejmě ty začátky, které člověka strašně baví. My třeba, když jsme točili Zkoušky z dospělosti, tak jsme byli ještě na konzervatoři. Točilo se to o prázdninách a žili jsme takovým veselým studentským životem, protože nám tehdy nevadilo přijít ze studia a po deseti hodinách natáčení udělat si ten správný mejdan, jít pozdě spát a pak zase brzo ráno vstávat.“

Podívejte se na celý rozhovor s Ljubou Krbovou a Veronikou Petruchovou.