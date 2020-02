Dostatek sněhu a vleky v provozu hlásí Skiareál Klínovec. Jeho provoz sice včera omezil silný vítr, ale ode dneška by se tam mělo zase vše rozběhnout na plné obrátky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Víkend byl pěkný, včera sněžilo, ale padal mokrý sníh. Pořád se ale snažíme zasněžovat a nabídnout lyžařům ty nejlepší podmínky,“ uvedla Hana Hoffmanová, mluvčí Skiareálu Klínovec, s tím, že včera bylo třeba kvůli nárazovému větru lanovky zastavit. Podobné podmínky mají i v Potůčkách, kde se jezdilo včera po celý den, ačkoliv počasí mělo k ideálu daleko. „Máme v celém areálu zhruba půl metru sněhu a věříme, že budeme v provozu minimálně do konce března,“ uvedl Marek Plachý ze Skipot Potůčky. Dodal, že areál je v provozu každý den mimo neděli i večer, a to od 17 do 20 hodin, kdy je tam večerní lyžování.