Ilustrační foto | Foto: Radek Pavlík

Milovníci lyžování se ještě nemusejí vzdávat své oblíbené činnosti. Lyžařské areály v Perninku i na Božím Daru pojedou.

„Podmínky pro sjezdové lyžování jsou stále dobré a všechny tři lyžařské areály v plném provozu. Návštěvníci hor si u nás mohou příjemně zalyžovat bez front a za nízké ceny. V sobotu 12.3. zveme všechny děti a rodiče na karnevalový rej masek na lyžích, který se bude konat od 15 hodin ve Skiareálu Velflink,“ uvedla Nikola Dörflerová z infocentra.

Sněhová vrstva Krušnohorské lyžařské magistrály není zcela souvislá, ale trať je sjízdná, především ve směru Pernink - Jelení jsou stále velmi dobré sněhové podmínky. „Také přímo v centru obce najdete upravený běžecký areál s dostatečnou sněhovou vrstvou, který je osvětlený denně od 17 do 21 hodin,“ dodala pracovnice infocentra.

Dobré podmínky jsou stále i na Božím Daru. „Skiareál Boží Dar – Neklid je v provozu od 9.00 do 16.30 hodin včetně sedačkové lanovky. Skiareál Novako je v provozu od 9.00 do 16.30 hodin. Večerní lyžování od 19.00 do 20.30 hodin. Snowtubing je v provozu ve stejných časech. Každou sobotu i neděli v 11.00 hodin si nejmenší lyžaři mohou zacvičit s medvídkem Chico. Po cvičení je připravena malá lyžařská soutěž o drobné ceny,“ informoval Jan Horník, starosta Božího Daru. „Běžecké tratě sjízdné,“ dodal starosta.

Na Božím Daru se v sobotu 12. března také konají dvě zajímavé sportovní akce – závod Red Bull Nordix 2011 , ve skiareálu Neklid a na sjezdovce za hotelem Praha se v ten samý den koná 20. ročník tradičního závodu ve sjezdu na lyžích.