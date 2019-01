Krušné hory - Skiareály pojedou i o Štědrém dnu a provozovatelé je nebudou zavírat ani o Silvestru

Lidi, kteří chtějí prožít Vánoce aktivně, rozhodně mají šanci. Většina vleků totiž pojede.

Velmi dobré podmínky nabízí lidem například skiareál Novako. „Skiareál Boží Dar Novako je v plném provozu denně v době od 9.00 do 16.30 hodin. Každý den je možné využít večerního lyžování od 19.00 do 20.30 hodin. Připraven je i snowtubing, jehož provoz však také mohou ovlivnit nepříznivé povětrnostní podmínky,“ informoval Jan Horník, starosta Božího Daru.

O svátcích bude skiareál Novako v provozu 24. prosince od 9.00 do 15.00 hodin. Den poté od 10.00 do 16.30 hodin.

„Areál pojede také o Silvestru od 9.00 do 16.30 hodin a 1. ledna 2011 od 9.00 do 16.00 hodin,“ dodal starosta Božího Daru.

K dispozici bude lyžařům o Vánocích a Silvestru také skiareál Neklid. Zde na Štědrý den bude lyžařům patřit časové rozmězí 9 až 14 hodin, 25. prosince 10. 00 až 16.00 hodin.

Šanci budou mít i lyžaři před večerními oslavami Silvestra, kde budou časy stejné jako na Štědrý den, a první den roku 2011 bude v provozu od 10.00 do 16.00 hodin.

Novinky a zábavu budou moci okusit také návštěvníci skiareálu v Abertamech.

„Zde jsme zahájili provoz 18. prosince. K dispozici je jak denní, tak i večerní lyžování. Budeme jezdit i během svátků a na Silvestra, kdy možná přichystáme i nějakou oslavu,“ uvedl Zdeněk Lakatoš, starosta Abertam. Areál v Abertamech letos nabízí i možnosti na freestyle jízdu.

V pohotovosti bude o svátcích Horská služba, která každý rok musí řešit mnoho úrazů. Na Silvestra je velkým problémem alkohol, kterým se lyžaři často posilňují. „Momentálně řešíme běžné úrazy. Návštěvnost před svátky není zatím vysoká. V nejbližších dnech se změní podmínky pro lyžaře, protože sníh zvlhne. Očekáváme tedy zvýšený počet úrazů u lyžařů, jako je tomu každý rok. Lidé posilnění alkoholem by na sjezdovky neměli vůbec vyrážet, je to velmi nebezpečné,“ řekl Miroslav Güttner, náčelník Horské služby.