Poměrně chladné počasí posledních dnů nahrává provozovatelům skiareálů v Krušných horách. Ne ale všem. Zatímco Klínovec už tuto sobotu zahajuje sezónu, Boží Dar si na první milovníky zimních sportů musí ještě pár dnů počkat. Přírodní sněhová pokrývka není dostatečná. "Počasí nebylo zatím tak ideální, abychom mohli naplno uměle zasněžovat. Naše dva kopce jsou navíc specifické tím, že na nich hodně fouká, proto jejich zasněžování není úplně jednoduché," vysvětluje Julie Juricová ze Skiareálu Boží Dar, který provozuje sjezdovky Hranice a Za Prahou.

Předpověď počasí je ale poměrně slibná. V pátek má na horách sněžit a teploty nemají rozhodně překročit 0, naopak. V polovině příštího týdne na Božím Daru meteorologové dokonce hlásí denní teploty klesající i pod -10 stupňů Celsia. "Podmínky zatím jednoduché nebyly, zasněžovali jsme dva, tři dny, ale děláme vše pro to, abychom vleky co nejdříve spustili," slibuje Juricová.

To na Klínovci se první lyžaři svezou už tuto sobotu, zatím si ale musejí vystačit jen se sjezdovkou Dámská. "Modrou sjezdovku Dámská obsluhuje naše nejnovější lanovka s oranžovou krycí bublinou a vyhříváním sedadel. Spouštíme provoz díky úspěšné první etapě zasněžování, v níž se zaměřujeme na páteřní sjezdovky na severní straně Klínovce. Koncem týdne, pokud budou podmínky příznivé, spustíme druhou etapu zasněžování a podle vývoje pak budeme otevírat další sjezdovky," říká mluvčí Skiareálu Klínovec Hana Hoffmannová.

Nová lanovka na Dámské není jedinou novinkou, Dámská se totiž stane sjezdovkou pro večerní lyžování a podle majitele areálu Petra Zemana tak bude aspirovat na nejlepší večerní lyžování v Česku. "Večerní lyžování na Dámské zatím nenabízíme. To spustíme až 25. prosince a lidé ho budou moci využívat od tohoto dne až do 1. ledna, v období od ledna do března pak vždy ve středu, pátek a sobotu, v únoru k tomu přidáme ještě pondělky," upřesňuje Hoffmannová s tím, že parametry Dámské jsou délka 1450 metrů a převýšení 230 metrů.

I na sjezdovkách budou muset návštěvníci dodržovat současná platná protiepidemická nařízení. Skiapas si bude moci v pokladně koupit jen ten, kdo se prokáže očkováním nebo proděláním covidu za poslední měsíce. "Tato povinnost samozřejmě odpadá u dětí mladších 12 let. Ve věkové kategorii mezi 12. až 18. rokem se buď budou prokazovat očkováním či proděláním nemoci, nebo jim bude stačit PCR test, který ale nesmí být starší než 72 hodin," upozorňuje mluvčí areálu.

Blanka Nováková, jednatelka Městských služeb Božího Daru už před časem v Deníku varovala, že testy budou komplikací. "Pokud si člověk, který se bude prokazovat testem, koupí permanentku, která platí několik dní, test mu mezitím vyprší," říká jednatelka služeb a pokračuje: "Právě kvůli tomu jsou ohroženy lyžařské výcviky, které jsou na Božím Daru poměrně v kurzu."

Kvůli pandemii, kdy se areály dostaly do velkých ztrát, ale i kvůli rostoucím nákladům jsou obě lyžařská střediska, která jsou vzájemně propojena, nucena zdražovat. "Nemůžeme ale moc, jen abychom pokryli náklady. Ceny nemůžou být vysoké, protože lidé budou šetřit," konstatuje Nováková. Toho jsou si vědomi i na Klínovci. "V zimní sezóně potřebujeme vydělat v podstatě na celý rok a v té loňské jsme byli v provozu pouhých devět dní, standardně to bývá skoro 135 dní. U denního dospělého skipasu dojde ke zdražení od 5 do 15 procent, ale naopak dojde k výraznému zlevnění dětského lístku, a to až o 15 procent oproti minulé sezóně. Zákazníkům se také letos snažíme vyjít vstříc výraznou slevovou akcí na předprodej sezónních, ale i denních skipasů. V minulých letech byla sleva 5 procent, letos bude dokonce více než 20," nastiňuje cenovou politiku Hoffmannová.

Zatím na Klínovci platí zvýhodněné vstupné, protože bude v provozu jen jedna sjezdovka. Kompletní ceník je dostupný na adrese klinovec.cz. Se zdražením počítají i v Božím Daru. "Zdražení se nevyhneme. Ceník ještě dolaďujeme a brzy ho vyvěsíme na našem webu," dodává Juricová. Adresa je skiarealbozidar.cz.