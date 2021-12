Areály, kde vlekaři ještě nezahájili sezonu, využívaly zase rodiny s malými dětmi k bobování a sáňkování. Jen co ale sezona začala, začínají se objevovat nešvary z předchozích zim. A to zejména v běžeckých stopách.

"V sobotu jsem vyrazil na běžky z Bublavy směrem na Přebuz. Stopa byla krásně upravená a to samé pokračovalo i na Krušnohorské magistrále. Co vím, střídají se dvě rolby směr Přebuz a druhá na Boží Dar. Musím těm, co upravují stopu, poslat zase nějaké peníze na konto," říká Stanislav Patrovský z Kraslic. Zájemci totiž mohou podpořit údržbu lyžařských tras v centrální a západní části Krušných hor a to hned několika možnostmi. Zasláním příspěvku na účet veřejné sbírky číslo 269980072/0300 nebo zakoupením samolepky za sto korun či odznaku za tři sta. Dále to lze udělat sponzorským darem či zasláním dárcovské SMS info.

Bohužel jako každý rok i letos se najdou jedinci, kteří upravené stopy ničí automobily či dokonce traktory.

Většina lyžařských tras od Bublavy po Boží Dar je po poslední strojové úpravě stále ve velmi dobrém stavu, bohužel některé stopy jsou už poničené od vozidel. Řidičům nahrává skutečnost, že na cestách neleží zatím dostatečně vysoká vrstva sněhu a vjíždějí nejen na trasy vedoucí po silnicích, ale i lesních cestách. Páky na ně zatím nemáme, nicméně věříme, že se během aktuální sezóny podaří pro motorová vozidla uzavřít alespoň část magistrály mezi Jelením a Rolavou, kde jsou problémy s vjezdem vozidel do stopy nejčastější," konstatují rolbaři, kteří stopu upravují.

V neděli věděli konkrétně o následujících poškozených trasách. Myslivny – Mílov – Bludná (u Mílova je cesta dokonce vyhrnutá traktorem, který jel od Českého Mlýna), dále magistrála z Rolavy směr Ostružník (úsek vedoucí po silnici) a také část magistrály z Rolavy směr bývalý cínový důl.

Milovníci sjezdových lyží si mohli v sobotu užívat sjezdovku na Plešivci. Perfektně upravený svah a ideální počasí využilo během dopoledne zhruba 300 lyžařů. Zasahovat tam musela po obědě i horská služba, která vezla lyžaře se zraněnou nohou na parkoviště, kde si ho převzala záchranná služba. Další lanovka byla spuštěná na Božím daru. Tam už však kopce zahalila mlha a počítat museli běžkaři i sjezdaři s ostrým větrem.

V Perninku či Bublavě, kde vleky ještě stály, využily svahy k zimním radovánkám rodiny s dětmi.