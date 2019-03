V Karlovarském kraji je v provozu Ski Centrum Bublava na Sokolovsku, které hlásí místy ještě až půl metru sněhu. V provozu je kromě Velkého Bleibergu a Školní sjezdovky celý areál. Otevřeno zůstává od 9 do 20 hodin. Maškarní karneval na lyžích je tu naplánovaný na sobotu 23. března.

Sjíždět svahy můžete také na Plešivci, kde je připravených přes 7 km sjezdovek. Zrušeno už je večerní lyžování, a tak je otevřeno od 9 do 16 hodin.

Na Klínovci zůstává připraveno více než 28 km sjezdovek včetně Jáchymovské a Ronda. Na svazích tam leží až 140 cm sněhu. V provozu jsou lanové dráhy Prima Express (A), CineStar Express (B), SUZUKI (C), Dámská (D), Štikovka (K), dále vleky E, F, VL 500, VL 1000, Za Prahou, Hranice I.a II. a pojízdné pásy v dětských parcích. Otevřeno je od 8.30 do 16 hodin. Do 16. března je denně k dispozici večerní lyžování od 16 do 21 na vleku F.

Maškary se budou o víkendu prohánět na sjezdovkách na Božím Daru – Novako. Skiareál hlásí 120 až 150 cm sněhu. Otevřeno je od 9 do 16.30 a večerní lyžování je k dispozici od 19 do 20.30. K dispozici je velký i malý vlek a koberec. V sobotu se můžete těšit na karneval na lyžích. Ten začne úderem desáté hodiny startem obratnostního slalomu. Následovat budou soutěže pro celou rodinu a zájemci se budou moci svézt i na rolbě nebo skútru.