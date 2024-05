Jak už Deník vloni v červnu informoval, areál prochází nákladnou modernizací a při té se přišlo na to, že některé práce, které měly být v roce 2004 provedeny za finanční prostředky města, tam nebyly provedeny.

V roce 2004 patřil stadion spolku AC Start Karlovy Vary, jemuž předsedal Vít Hořejš, který byl v té době karlovarským radním. Spolek tehdy požádal město o dotaci, a to na rekonstrukci poskytlo 16,3 milionu korun. Už před rokem město slibovalo, že v tom učiní patřičné právní kroky, protože na základě těchto skutečností se nejen celá nynější zakázka prodražila o deset milionů korun, navíc se prodloužila i její realizace.

„Když jsem se o záležitosti dozvěděla, zajímalo mě, jak se dále vyvíjí. Proto jsem se v listopadu na magistrátu dotazovala, jaké první kroky v tom město podniká. Dostala jsem odpověď, že žádné trestní oznámení zatím podáno nebylo. Tento stav trval i po Novém roce, a tak jsem letos v březnu přes státní zastupitelství podala sama trestní oznámení,“ uvedla Karlovaračka Lenka Schmidtová.

„Podáváme trestní oznámení na neznámého pachatele,“ konstatovala před pár dny karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Důvodem, proč právníci magistrátu řeší kauzu přes orgány činné v trestním řízení až s mnohaměsíčním zpožděním, byla podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka (Karlovaráci) potřeba získat patřičné dokumenty. Některé listiny už nejsou podle primátorky dohledatelné. „Snažili jsme co nejvíce materiálů získat i prostřednictvím archivu. Objevili jsme některé podstatné spisy. Předpokládám, že policie vyzve pana Hořejše, aby okolnosti vysvětlil. On nese odpovědnost v první řadě, byl předsedou spolku,“ upřesnil náměstek Vaněk.

K případu vloni v červnu uvedl: „Nikdo z města nezkontroloval, zda peníze byly na tuto akci skutečně použity. Rekonstrukce nebyla ani řádně zkolaudována. Zjistili jsme, že nebyl ani projekt provedení. Když firma, která má nyní modernizaci stadionu na starosti, odstranila povrch, přišlo se teprve na to, že některé práce vůbec neproběhly. Chybí celé podloží, nebyla udělána drenáž, nebyly vybudovány odtokové šachty. Roura, která byla kvůli odvodnění, nikam nepokračuje a voda tak nemohla odtékat. Je s podivem, že za těchto podmínek tam atleti mohli vůbec trénovat, protože nebylo zajištěno, že dráha nebude podmáčená.“

Není to přitom první velký problém, který se za poslední roky kolem AC Startu objevil a kde hrál jednu z hlavních rolí právě bývalý radní a šéf spolku Hořejš. V říjnu roku 2011 ho totiž zatkla policie a následně byl odsouzen za zpronevěru, poškození věřitele a přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Toho se měl dopustit právě jako jednatel atletického klubu AC Start. Jako bývalý jednatel občanského sdružení měl odvádět peníze z burzy do soukromé společnosti, ve které byl také jednatelem.

V té době skončila ve vazbě i další někdejší karlovarská radní, bývalá náměstkyně primátora Monika Makkiehová, a to za machinace v zadluženém klubu AC Start. Tehdy byl společně s ní obviněn i podnikatel Lukman Lukmanov, Tomáš Matějček, Karel Matějček a Miroslav Benedik, a to za to, že se pokusili nezákonně převzít vedení sportovního klubu. Celá tato kauza byla velmi nepřehledná, dvě skupiny se snažily ovládnout sportovní areál. V jedné se členy výboru spolku stali Alan Treml a Radek Handlíř, muži, kteří byli souzeni z organizovaného zločinu v kauze kolem Milana Zádamského.

AC Start byl až do roku 2003 v majetku státu, který ve stejném roce zdarma převedl do majetku spolku s podmínkou, že ho 10 let nebudou moci prodat. Areál, který skončil v insolvenci, nakonec město odkoupilo od správce konkurzní podstaty v roce 2016 za 11,5 milionu korun.

Vít Hořejš byl karlovarským radním v období let 2002 až 2006, kdy byl primátorem Zdeněk Roubínek.