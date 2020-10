„Bohužel to tak je, ale naštěstí jsou to jen výjimky. Někteří lidé navíc odmítají dodržovat nařízení, chodí na úřad bez roušek a na jeden objednaný lístek s číslem jich třeba přijde najednou pět,“ upozorňuje Kaválek.

Úřední hodiny byly kvůli covidu – 19 zredukovány pouze na pondělky a středy, a to od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

„V tuto dobu tedy naši úředníci musí obsloužit všechny, kteří by jinak přišlii v jiné hodiny,“ vysvětluje mluvčí radnice Jan Kopál s tím, že navíc ne všichni úředníci jsou v práci. Někteří jsou nemocní, jiní zase v karanténě. „Ten počet není ale tak vysoký, aby to ochromilo chod magistrátu. Jde o jednotlivce,“ konstatuje tajemník. Žádný odbor ani oddělení tak není uzavřeno.

Mluvčí přesto apeluje na všechny občany, aby na magistrát nyní docházeli opravdu jen v těch nejnutnějších a neodkladných případech.

„Pokud přesto musí na úřad, chceme je poprosit, aby měli strpení a pochopení, že se mohou tvořit fronty,“ říká mluvčí.

Největší nápor nyní zažívají u přepážek, kde se vyřizují občanské průkazy, matriky, výměna řidičských průkazů a registry vozidel. „Výměnu řidičského průkazu přitom dnes lidé nemusejí řešit, vzhledem k nouzovému stavu ho mohou používat i nadále. Pokud to tedy úplně nehoří, na radnici nechoďte,“ vzkazuje Kopál.

Řadu formalit lze podle něho vyřešit elektronickyi telefonicky. Na přepážky je možné se také objednat.

„Rezervační systém má ale omezené kapacity, a ne všichni se umí objednat předem. Proto v systému necháváme volná místa pro lidi, kteří přijdou bez rezervace. Je proto třeba počítat s tím, že aby se netvořily uvnitř fronty, čekají lidé venku,“ upozorňuje mluvčí.