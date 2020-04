Provoz všech agend, i když v omezeném rozsahu obnoví v pondělí karlovarský magistrát.

„Od 20. dubna bude možné vyřizovat všechny věci, které doposud nebylo možné, včetně řidičských průkazů, registru vozidel, občanských průkazů a podobně. To vše ale za dodržení přísných podmínek nouzového stavu a mimořádných opatření a také s menší kapacitou než před vyhlášením nouzového stavu. To znamená, že počet pracovišť a rychlost odbavení budou nutně omezené,“ informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál. Zároveň apeluje na všechny, kdo potřebují své záležitosti vyřídit, aby počítali s tím, že to bude vyžadovat více času než obvykle. „Dále je nutné dodržovat rozestupy, používat ochranné prostředky a obecně dodržovat všechna současná pravidla mimořádných opatření,“ připomněl Kopál. „Pokud můžete, před návštěvou magistrátu kontaktujte úředníky telefonicky, případně prostřednictvím telefonní ústředny 353 151 111, a domluvte se na nejlepším postupu a času návštěvy,“ uvedl. Stále ale platí, že cokoliv, co lze vyřídit bez osobní účasti, je třeba udělat prostřednictvím datové schránky, e-mailu nebo telefonicky. „Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám společným úsilím a porozuměním podaří postupně vrátit k normálnímu životu,“ dodal mluvčí.