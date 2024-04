Říká, že se stal jako mnoho dalších její obětí, i když sám pyramidu mediálně propagoval. „Nakonec jsem za to zaplatil. Na začátku roku 2012 se systém zhroutil a já jsem nikdy nedostal nic zaplaceno,“ říká Ikonnikov. Právě tento podnikatel, který je pro řadu Karlovaráků zcela neznámý, je nyní důvodem, proč se nad přestavbou pivovaru vznášejí pochybnosti. To je podle Ikonnikova jen záměr kohosi ho zdiskreditovat a dostat se za málo peněz k pivovaru.

Jednatel AF Company Alisher Kasymov je naopak ten, kterého karlovarská veřejnost už zaregistrovat mohla. Vlastní například restauraci Malé Versailles. Působil v mnoha firmách, jejich výčet je velmi dlouhý. V mnoha případech je jejich mateřskou společností Central Management Agency (CMA), která skončila v likvidaci, Kasymov je jejím vlastníkem. A jak sám přiznává, řada projektů, na nichž se podílel, se nakonec nerealizovala.

V insolvenci skončila mezinárodní škola Carlsbad International School, za níž stál, je to i případ chátrajícího památkově chráněného Poštovního dvora. V roce 2014 vstoupila do majetkové struktury Poštovního dvora jako stoprocentní majitel společnost Alloka Capital Group Limited se sídlem na Kypru, která ho vlastnila až do roku 2021, kdy skončila v exekuci. Kasymov v orgánech vlastníků této památky působil v letech 2018 a 2019. Redakci Investigace. cz se podařilo zjistit, že společnost Alloka Capital Group Limited patřila Galině Kazakově, manželce Vladimira Ujby, guvernéra ruské republiky Komi, který aktivně podporuje válku v Ukrajině.

„Co se týče pana Ikonnikova, není vše pravda, co se o něm říká a že by profitoval z té finanční pyramidy. Nikdy nebyl odsouzen,“ říká Kasymov a pokračuje: „Ohledně Alloka Capital Group Limited, na to neumím reagovat. Central Management Agency byla ryze česká firma. Ano, je pravda, že jsem pomáhal investorům z ciziny, kteří chtěli v Karlových Varech realizovat své plány, a že mnohé se nakonec nepovedly. Jestli jsou kolem toho pochybnosti? Já nikoho nelustroval. Nejsem detektiv, abych zjišťoval skutečnosti. Byl jsem vždy v pozici manažera, byl jsem najímaný jako jednatel těchto společností. Nikdy jsem nebyl společníkem.“

To ovšem není zcela pravda. Společníkem byl například ve společnosti Sansei, kterou v roce 2018 koupil od současného koaličního zastupitele a podnikatele Viktora Linharta. Společníkem byl také ve společnosti Rubin Market, někdejší KV Payment Systems, kterou v roce 2011 spoluzakládal s Petrem Kopfsteinem, synem bývalého náměstka karlovarské primátorky Josefa Kopfsteina. V této firmě působil i další syn bývalého náměstka Vojtěch. Oba dva firmu opustili. Nyní je stoprocentním vlastníkem zmiňovaný Ikonnikov.

„My jsme tenkrát chtěli dělat projekt na terminál pro samoplátce, ale sešlo z toho. Co se týče Sansei, byla to firma specializující se na thajské masáže a já ji koupil od pana Linharta,“ vysvětluje Kasymov. „Pana Ikonnikova jsem nikdy neviděl. S ním bych to toho obchodu nešel. Pan Kasymov byl pro mě záruka legální činnosti,“ poznamenává Petr Kopfstein. „Já měl tehdy firmu na masáže a chtěl ji prodat. Měl jsem několik nabídek. Vybral jsem si pana Kasymova, který mě ujišťoval, že převezme veškerý personál. Je to už mnoho let a v té době bylo v Karlových Varech běžné obchodovat s lidmi z Východu,“ reaguje zastupitel Linhart.

Vedení radnice argumentuje, že nemá žádné důkazy o tom, že by Ikonnikova provázela nelegální činnost. „My nemůžeme investory lustrovat,“ konstatuje primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

I když doposud nebylo zřejmé, jaká byla role Ikonnikovova v případu ruské pyramidy, redakce tento týden obdržela jeho stanovisko k této věci. Proč si ho nevyžádalo i vedení města, když s Kasymovovem jednalo před pár dny o demolici pivovaru? „Pokud se vám dostala taková informace, tak ke mně se nedostala. Já se mám ptát investora, odkud jsou jeho finanční prostředky? Vy jako novinář nebo stát to víte, tak ať mi stát řekne, jak mám v této věci postupovat. Stát mi nic neřekl. A vy jste mi ty informace také neposkytla,“ reaguje primátorka.

„Do roku 2012 jsem žil v Rusku, ve městě Astrachaň, a podnikal jsem v oblasti informačních technologií. Daně jsem platil poctivě a včas,“ začíná své vyprávění Ikonnikov, které má redakce k dispozici. „V roce 2011 začala ruská masmédia aktivně propagovat novou finanční pyramidu Sergeje Mavrodiho "MMM-2011", byl zván do nejpopulárnějších talk show centrálních televizních a rozhlasových kanálů, během nichž opakovaně prohlašoval, že v blízké budoucnosti začne vyplácet staré vklady. Na základě jeho knihy byl uveden celovečerní film "PiraMMMida" za účasti známých herců, který vyprávěl o tom, že ruská vláda záměrně zničila MMM. Reklamy na pyramidu byly v rádiu, na billboardech, na internetu. Celkově šlo o masovou psychózu. Všichni se hrnuli do účasti v tomto systému. Nebyl jsem výjimkou. V roce 1994, během celoruské privatizace, kterou prováděla vláda postsovětského Ruska, moje rodina investovala privatizační šeky a úspory do akciové společnosti "MMM", byla naprosto legální a fungovala na legálním poli. V témže roce byl Mavrodi zatčen a firma zkrachovala. Přišli jsme o všechny investice," vysvětluje.

Podle něho v naději, že se zbaví starých dluhů, se také zapojil do systému a investoval své úspory. "Byl jsem aktivním účastníkem systému, dělal jsem mu reklamu a propagoval ho, stejně jako desetitisíce dalších účastníků. Nikdy jsem neměl žádný vztah k vedení pyramidy. S lidmi, kteří jsou ve zprávě uvedeni jako vedoucí pyramidy, jsem se nikdy neznal,“ pokračuje ruský podnikatel.

Podle něho se dostal do střetu zájmů s jedním ze svých obchodních konkurentů. „A ten začal tato videa používat k pošpinění mé pověsti na pozadí krachu MMM a přisuzoval mi něco, co se nikdy nestalo. Nějaký novinář Michail Maglov mě obviňuje, že jsem byl členem nějaké komise ve vedení této pyramidové hry. Jeho obvinění jsou zcela nepodložená a vycucaná z prstu,“ reaguje Ikonnikov, který v roce 2016 přijel do Karlových Varů, kde si koupil dům a začal zde podnikat. „Připouštím myšlenku, že se někdo pokouší napadnout podnikatelský projekt, ve kterém se angažuji, a snaží se mě kompromitovat v očích veřejnosti, aby ho znehodnotil a za málo peněz odkoupil. Nepopírám, že jsem byl účastníkem MMM. Ale jsem oběť, nikoliv zločinec. Informace o tom, že mé aktivity vyšetřuje policie a speciální služby, je také pomluva, hanobení mé pověsti, cti a důstojnosti,“ uzavírá.