Jeden z vlastníků komplexu pivovaru v Rybářích je kontroverzní Rus. Podle opozičního zastupitele Adama Klsáka by bylo vhodnější, aby nejdříve došlo k demolici a až pak by město mělo vyjít investorovi vstříc.

Majitel pivovaru v Rybářích má 90 dnů na demolici. Od města dostal zelenou | Video: Jaroslav Bouša

Ostrá diskuse se strhla na jednání karlovarského zastupitelstva v úterý 9. dubna kolem situace se zchátralým areálem pivovaru v karlovarských Rybářích. Zastupitelé řešili žádost vlastníka komplexu, kterým je společnost AF Company, na změnu územního plánu pozemků, jež na nacházejí ve svahu nad Dolní Kamennou. Společnost se zavazuje, že k demolici dojde do 90 dnů a vedení města věří, že závazek dodrží.

Pivovar obývají bezdomovci a narkomani a nejen obyvatelé Rybář budou rádi, když půjde areál k zemi, což investor, který tam plánuje výstavbu Nového centra Rybáře, slibuje. Jenomže před pár týdny se teprve na veřejnost dostala podstatná informace, že padesátiprocentní podílník této společnosti Felix Ikonnikov nemá právě dobrou pověst. „Člověk jménem Felix Ikonnikov patřil mezi tvůrce finanční pyramidy MMM 2013 a dnes má dům naproti Mlýnské kolonádě,“ uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz ruský protikorupční aktivista Michail Maglov už na začátku roku 2017. „Felix Ikonnikov je Rus. Je to známý účastník ruské finanční pyramidy, je jejím předním členem, který organizoval podněcování vojenských operací v Doněcku a Lugansku,“ napsal někdejší student ČVUT Jan Matoušek, jenž se v roce 2018 zabýval ve své diplomové práci transformací pivovarského areálu.

Právě tyto okolnosti, které vyplavaly na povrch až nyní, jsou pro opozičního zastupitele Adama Klsáka (KOA) natolik závažné, že by město mělo mít v případu změny územního plánu ze zelené plochy na smíšenou centrální jisté záruky. Jeho argumenty ovšem nebyly při hlasování brány v potaz a změnu zastupitelstvo schválilo bez připomínek. Viktor Florián ze spolku Chraňme Vary navíc zastupitele upozornil, že aktivity tohoto Rusa už prověřuje policie. „Jak jsem se dozvěděl, vlastník má už vydaný demoliční výměr a připadá mi účelové, že ho ještě neuplatnil. Jeden z majitelů je kontroverzní osoba, která může být zařazena na sankční seznam. My mu změnou územního plánu vyjdeme vstříc, a on může následně pozemky někomu prodat, aniž by k demolici došlo. Proto navrhuji, udělejme změnu územního plánu až poté, co bude pivovar odstraněn,“ navrhoval Klsák. „Podařilo se nám získat čestné prohlášení od vlastníka, že k demolici dojde do 90 dnů od odsouhlasení změny územního plánu,“ reagovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Radní Petr Bursík (ODS), který má územní plánování ve své gesci, uvedl, že se k problémům kolem Ikonnikova vyjadřovat nebude. Podle něho se danou změnou napraví chyby, které město způsobilo už v roce 2010, kdy byly pozemky označeny jako zeleň. „My jsme znehodnotili soukromému investorovi pozemky a nyní se snažíme tuto chybu odstranit. Z pohledu legislativy na tom nevidím nic špatného,“ konstatoval Bursík. „Pozemky byly převedeny jako zeleň bez toho, aniž by se k tomu vyjádřil. A já nemám důvod investorovi nevěřit, že lhůtu devadesáti dnů nedodrží,“ přidala se primátorka.

Na to se ozvali zastupitelé z řad ANO a SPD, kteří připomněli vážnost situace v Rybářích, za níž podle ní může právě pivovar. „Chápu, že situace je zde strašná. Ale, ale čestné prohlášení ještě neznamená, že to udělá. To mohl už dávno,“ kontroval Klsák.

Kontroverzní osobou se zabývala Česká televize v pořadu Reportéři. „Chtěla jsem od ní informace ohledně investora, ale dodnes nic nevím. My to neděláme pro investora, ale pro občany města,“ prohlásila Pfeffer Ferklová. Vedoucí stavebního úřadu Ladislav Vrbický pak zdůraznil, že pokud by se tato dílčí změna územního plánu vyňala z celé kompletní zprávy, celý proces se tak protáhne i o tři měsíce. „Doporučil bych, aby změna byla pozdržena aspoň do té doby, než budou kolem této osoby vyvráceny pochybnosti,“ uzavřel bouřlivou diskusi Florián ze spolku Chraňme Vary.

Za společnost AF Company vystupuje především projektový manažer Miroslav Příkop, který komunikuje i s redakcí Deníku. V úterý byl ale nedostupný. K Ikonnikovi na začátku únoru uvedl: „Neumím na to adekvátně reagovat, protože já toto jméno neznám. Nikdy jsem ho neslyšel, ani jsem tohoto člověka neviděl. Já jsem v kontaktu jen s panem Kasymovem (Alisher Kasymov je jednatel AF Company – poznámka redakce), který je oprávněnou osobou jednat za investora. Vím, že má nějakého společníka, ale nevím, kdo to je. Finanční prostředky použité na transformaci pivovaru budou standardního charakteru. Těmi by měly být bankovní úvěry. Pan Kasymov si už dělal průzkum. Nejdříve ale musíme mít stavební povolení, abychom mohli o úvěry požádat. Jde o klasický developerský projekt.“