Sadov, Březová - Pod stan se nehrnou ani stálí klienti, které nepříznivé počasí jindy nerozhází.

„Letošní rok je o padesát procent horší než minulý.“ Tak zhodnotil současnou situaci v sadovském kempu Sasanka jeho majitel Imrich Kašperko. Nejen kvůli počasí, ale podle jeho zkušeností hlavně kvůli ekonomické krizi odříkají předem zamluvené pobyty i stálí zahraniční klienti, kteří v minulých letech jezdili za jakéhokoliv počasí. Situace už došla tak daleko, že Kašperko více než vážně uvažuje o prodeji celého areálu.

„Chtěli bychom, aby zde kemp zůstal, i pokud areál prodáme. Pokud ale kupec přijde s jiným podnikatelským záměrem, nic s tím nenaděláme,“ řekl majitel Sasanky. Společně s manželkou v areálu bydlí, aby byl kdykoliv k dispozici hostům. „Už nás to ale oba unavuje. Jsme v důchodovém věku, tak už bychom si chtěli užít i trochu klidu,“ doplnil Kašperko.

Prodat kemp není však podle jeho zkušeností nic lehkého. „Naštěstí ale nejsme bytostně závislí na penězích, které bychom z jeho prodeje získali, takže klidně ještě pár sezon vydržíme. Ale kdyby dnes někdo přišel se zajímavou nabídkou, kývli bychom na ni. Nebyl by také problém prodat areál jako stavební parcely. Několik takových nabídek už jsme dostali. A kdyby přišla další, asi bychom se i za těchto podmínek dohodli,“ dodal Kašperko.

Do zpěvu není ani Soně Poradové, která má už 14 let v pronájmu restauraci v březovském kempu Březový háj. „Nedá se říci, že by kemp zel prázdnotou. Ale do restaurace lidé moc nechodí. Šetří a raději si vaří sami,“ řekla provozovatelka restaurace.

A tak jí paradoxně zachraňují hlavně místní. „Pořádají u nás oslavy narozenin, svatební hostiny a další podobné akce,“ vysvětlila Poradová. Situaci ještě trochu zachraňují velké akce v kempu, jako je motorkářský či veteránistický sraz. „Ale ani to už není, co bývalo,“ posteskla si Poradová. „Po čtrnácti letech se rozhodujeme, co dál. Nechce se nám odsud. Za prvé nám restaurace za ta léta přirostla k srdci, ale hlavně jsme do ní investovali nemalé peníze,“ dodala nájemkyně.

„Současné počasí nám moc nepomáhá,“ řekl Petr Řehák, majitel březovského kempu. Na rozdíl od jiných podnikatelů má však jednu velkou výhodu. „Kemp není naší hlavní činností. Je to spíše něco jako záliba,“ vysvětlil. I on ale zaznamenal úbytek klientů. „Tento stav se snažíme zvrátit. Například tím, že jsme ve srovnání s loňskem nezvedli ceny za ubytování. Po dobu filmového festivalu jsme je dokonce ještě snížili. Pevně doufám, že na trhu ještě nějakou dobu zůstaneme,“ dodal podnikatel.