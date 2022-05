Jak Deník několikrát informoval, i když Karlovarská vyhlídka nedostala od památkářů ani stavebního úřadu povolení k demolici, stejně se tento zákaz pokusila v polovině letošního března obejít. Podařilo se jí totiž získat povolení k dopravní uzavírce, jejímž záměrem bylo jediné - příjezd bagru a odvoz sutiny po demolici tělocvičny. Nakonec úředníci majiteli uzavírku ale zrušili, protože nesplnil podmínky pro umístění dopravního značení.

Mezitím vlastník dostal další povolení k dopravnímu omezení. "Majitel objektu bývalé tělocvičny v Kolmé ulici požádal o vyznačení zákazu zastavení před objektem, a to z toho důvodu, že objekt je v havarijním stavu. Odbor dopravy žádosti vyhověl. V uvedeném místě je tak jako tak parkování nepřípustné kvůli nedodržení minimální průjezdné šířky komunikace, ale majitel chce zákaz zdůraznit, aby byl zřejmý každému projíždějícímu," vysvětlil mluvčí magistrátu Jan Kopál. "Co se týče další budoucnosti objektu, tu řeší Krajský úřad Karlovarského kraje, na jehož rozhodnutí čekáme," dodal mluvčí.

Tělocvična před rokem vyhořela, a stav po požáru měl být důvodem podle majitele k její demolici. Dva nezávislé posudky, které si nechali zpracovat krajští památkáři, ovšem potvrzují, že odstranění není nutné. Přesto stavební úřad opakovaně vlastníka vyzval, aby objekt zajistil. "Ten je zajištěný a zabezpečený. Jak to bude s demolicí? Teď se čeká na rozhodnutí kraje," komentovala případ Ivana Doubová, bývalá šéfová karlovarského stavebního úřadu, která majitele zastupuje.

Jak upřesnila Jitka Čmoková z oddělení vnějších vztahů a styku krajského úřadu, verdikt bude vydávat právě ministerstvo kultury. "V současné době máme na stavebním úřadě krajského úřadu na rozhodnutí podané odvolání od společnosti Karlovarská Vyhlídka s.r.o., a to proti rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary - Úřadu územního plánování a stavebního úřadu, který zamítl žádost o povolení odstranění stavby bývalá Tělocvična TJ Slovan v Kolmé ulici. Vzhledem k tomu, že odvolání napadá rozhodnutí orgánu památkové péče, musí být dle platné právní úpravy toto rozhodnutí přezkoumáno nadřízeným správním orgánem, tedy ministerstvem kultury. Poté co obdrží stavební úřad krajského úřadu rozhodnutí ministerstva, může o odvolání rozhodnout. Bez tohoto posouzení není možné v odvolacím řízení vydat rozhodnutí," informovala Čmoková s tím, že je objekt zajištěn kvůli havarijnímu stavu a také pravidelně z těchto důvodů monitorován, a to jak vlastníkem objektu, tak stavebním úřadem.

Na zákaz stání před tělocvičnou upozornilo sdružení Chraňme Vary. Jeho aktivisté zároveň zaslali na karlovarský magistrát připomínku, že dopravní značení před objektem opět není v souladu s vyhláškou o dočasném dopravním omezení. "Odbor dopravy obdržel podnět spolku Chraňme Vary a zabývá se jím, aby mohl v příslušné lhůtě odpovědět. Povinnost zajistit značení tak, aby bylo v souladu s vydaným stanovením, má navrhovatel, na jehož žádost se přechodná úprava stanovuje," doplnil mluvčí radnice Kopál.