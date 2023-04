Neutěšená situace v prodejně se v únoru řešila na karlovarských sociálních sítích a na základě podnětu občanů se jí nakonec zabývala i krajská veterinární správa. Konstatovala, že provozovatel Roman Beneš porušil paragraf 4 zákona o ochraně zvířat proti týrání a předala věc karlovarskému magistrátu, který s podnikatelem zahájil správní řízení o přestupku. Řízení je sice u konce, ale jaký je výsledek, to se redakce Deníku nedozvěděla.

Majiteli zverimexu hrozí ukončení provozu. Zvířata mají nevhodné podmínky

"Konkrétní informace o přestupkových řízeních nemůžeme zveřejnit, mohu ale potvrdit, že jsme obdrželi podnět od krajské veterinární správy na možný přestupek v případě jednoho z obchodů se zvířaty a potřebami pro ně. Podnět byl vyřešen v přestupkovém řízení, které je již ukončeno," uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Provozovatel Beneš v únoru vysvětloval, že prostory právě rekonstruuje. Práce měl mít podle ředitelky veterinární správy Márii Slepičkové dokončené k 1. březnu. "Odpad jsem nestihl vyklidit, leží tu dva dny, co jsem vyklízel kotce, neměl jsem ale pytle," argumentoval před několika týdny podnikatel. Po dvou měsících je znát v prodejně určitá změna. Přibyla voliéra, na zemi už neleží znečištěná podestýlka a prázdné pytle od hoblin. Sám Beneš přitom také ještě neví, jak mu přestupkové řízení dopadlo. "Zatím jsem nic nedostal. Já tu ale končím. Budu se stěhovat," uvedl provozovatel zverimexu.

Myslí si, že za stížnosti na jeho podnikání mohou lidé z domu a jeho majitelé. "Chtěli mě odtud vyštípat, a to se jim povedlo. Podal jsem totiž sám výpověď. Půjdu do lepšího a přitom budu platit jen o něco málo více než tady," pokračoval Beneš, který uvažuje, že by se zverimexem přestěhoval do prázdné provozovny na Moskevské ulici. "Podívejte se na ty krásné a čisté prostory. To je úplně něco jiného než tady to. A hlavně tam budou moci i lidé zaparkovat. Tady budu mít voliéry a tady akvária. Já jsem totiž hlavně akvaristik," ukazoval podnikatel na notebooku jeho možné nové sídlo živnosti.

"Myslíte si, že bych chtěl zvířatům ubližovat? Já? Do tohoto zverimexu jsem chodil od šesti let, chodil jsem se sem hlavně dívat na rybičky. Když jsem se vloni dozvěděl, že dlouhodobý provozovatel končí a jde do důchodu, rozhodl jsem se po něm provozovnu převzít. A toto je výsledek," dodal Beneš, který ochotně ukazuje nedávno vylíhnuté osmáky, sklípkana či axelotla mexického, nejvíce pyšný je ale právě na akvarijní rybky.