"Konstatovali jsme porušení paragrafu 4 příslušného zákona a majiteli prodejny jsme už o tom předali protokol. Zároveň budeme dávat podnět magistrátu města jako příslušnému obecnímu úřadu," uvedla ředitelka Krajské veterinární správy Karlovarského kraje Mária Slepičková. "Provozovatel argumentuje, že prodejnu přestavuje, což by měl mít hotové do 1. března. Pokud nenastane změna, zasáhne magistrát, který by teoreticky mohl ukončit i provoz tohoto zverimexu, a to kvůli život ohrožujícím podmínkám," vysvětlila ředitelka.

Obyvatelé Rybář musí vyčkat. Pivovar půjde k zemi nejdříve v dubnu

Beneš převzal prodejnu po jejím dlouholetém provozovateli podle svých slov asi před půlrokem. "Dávám to tady dohromady, chci to zrekonstruovat. Mám tu připravený i materiál na stavbu voliéry. Odpad jsem nestihl vyklidit, leží tu dva dny, co jsem vyklízel kotce, neměl jsem ale pytle," hájil se před redaktory Deníku nový provozovatel. Na videu za ním jsou vidět popelnice přímo v prostorách. "Si myslím, že to smetí podlaze nevadí. Když se podíváte, tak zvířata mají všechno čisté," dodal Beneš.