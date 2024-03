Je tomu právě šest let, co Karlovaračka Zdeňka Šlárová otevřela v Chodově zvířecí krematorium Pet heaven. V té době to bylo teprve páté zařízení tohoto druhu v České republice, přitom dodnes je stále jediné na území západních Čech.

Důvodem, proč se Zdeňka Šlárová rozhodla vstoupit do ponurých záležitostí zvířat chovaných v domácnostech, byla vlastní smutná zkušenost se svým milovaným psem Lety. „Byla jsem mladá, bylo mi osmnáct let a měla fenku německého ovčáka Lety. Zřejmě venku někde něco olízla a v osmi letech zemřela na otravu jater. Snažila jsem se ji zachránit, bojovala do poslední chvíle, jezdila s ní na kapačky, ale milovanou fenku se zachránit nepodařilo. Šokována nenadálým koncem jsem ji u veterináře nechala. Až druhý den mi došlo, že jsem se s ní vlastně neměla možnost ani řádně a slušně rozloučit, a že její tělíčko skončilo v kafilérii. Nedokázala jsem se s tím smířit,“ vypráví majitelka zvířecího krematoria.

Domy ve Staré vodárně šly k zemi. Město pokračuje v revitalizaci areálu

Traumatizující zážitek byl nakonec v jejím dalším životě důležitým impulsem. Právě moment – rozloučit se s milovaným zvířecím parťákem – je podle ní smyslem provozu zvířecího krematoria. „Tak jako u narození, tak i u smrti je velmi důležitý rituál. Vítáme narozená mláďata, ale mnozí z nás se nemohou se svými zvířaty, když přijde jejich čas, rozloučit. Kult zvířat v poslední době sílí, bereme je jako plnohodnotné členy domácností. Přitom jejich život je mnohem upřímnější než ten lidský. Když umírají, je to pro jejich majitele těžké, a je to podobné, jako když jim odejde jejich blízký člověk. Každý se s tím musíme nějak srovnat a vnitřně vypořádat. A myslím si, že právě v tom je smysl našeho krematoria, lidem pomáháme se s tím vyrovnat,“ říká Zdeňka Šlárová, která přiznává, že zpočátku měli její klienti poněkud ostych dát veřejně najevo, že svého zvířecího parťáka nechali zpopelnit v krematoriu, ale jak sílí kult zvířete, nemají s tím už dnes lidé až takový problém.

Nechat zvíře zpopelnit a možnost jeho popel si následně odnést domů drtivé většině majitelů mazlíčků podle zřizovatelky zvířecího krematoria stačí na to, aby se vnitřně se situací vypořádali. „Jen málokdo z nich, jsou to asi taková dvě procenta, se pak chce se zvířetem i rozloučit tak, že v naší smuteční místnosti může částečně přihlížet přes okénko kremaci. V této místnosti máme i knihu příběhů, do nichž mohou naši klienti zapsat vzpomínky na svá milovaná zvířata. Tato kniha začíná mou fenkou Lety,“ pokračuje podnikatelka, která je sama velkou milovnicí zvířat, chová border kolie, s nimiž cvičí flay boll.

Než začalo krematorium fungovat, oslovila nejdříve veterinární lékaře se svou nabídkou. Prvním klientem byla majitelka německého boxera, za níž se Zdeňka Šlárová vydala osobně. I to je jedna z možností, že si majitelé nechají zvíře odvézt v rámci svozu. „A nebo ho k nám dovezou sami. Fungujeme nonstop a není výjimkou, že nám lidé volají i ve dvě hodiny ráno. Každé zvíře u nás dostane kremační přívěsek, následně ho umístíme do chladícího boxu a podobně jako u lidí pak majitel čeká na kremační den,“ poznamenává Zdeňka Šlárová.

Jedni platí, druzí ne. Podnikatelé z Ostrova podají kvůli nerovným daním žaloby

Po obřadu si pak chovatelé vyberou urničku, která může být mosazná, skleněná, keramická a nebo bio, kterou pro Pet heaven vyrábí dvě ženy. Jde o materiál z papíru a bramborového škrobu, jenž se v zemi bez problémů rozloží. Biournička je vhodná pro ty, kteří uvažují o propojení jejich milovaného zvířete se stromy a keři, které se stále častěji sázejí přesně na místo posledního odpočinku člověka. „Život našeho drahého tak může takto v našich myšlenkách dál pokračovat. Na našich stránkách navíc radíme, jak mají lidé zvířata pohřbívat, jak je zakopat, že by tělo rozhodně neměli dávat do plastových nádob, které se v zemi nerozloží. Snažíme se tak trochu působit i edukačně. Většina našich klientů, odhaduji to na takových až 80 procent, si ale nakonec urnu s popelem nechává doma vystavenou,“ konstatuje.

Za šest let prošlo Pet heaven tři tisíce zvířat. Největší zastoupení mají kočky, pak psi, ale zpopelnit lidé nechávají i křečky, králíky, papoušky nebo leguány. Výjimkou nebyla ani slepice. Kremační pec má limit na 80 kilogramů, a tak nemůže sloužit velkým zvířatům, jako jsou třeba koně. A jak Zdeňka Šlárová dodává, cena se účtuje na kilogramy. Nejlevnější zpopelnění vyjde na 1500 korun, nejdražší pak na 9,5 tisíce.