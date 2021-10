Základní škola v Božičanech, pod níž spadá i místní mateřinka, má v obci mnohaletou tradici. V současné době tam funguje jen první stupeň, a protože má škola dětí málo, žákům nabízí výuku v malotřídkách. A právě to je důvodem, proč řada rodičů raději posílá své děti do měst v blízkém okolí, jako je Chodov i Nová Role. Přitom škola má dobrý zvuk u školních inspektorů.

„První a druhý ročník jsou spojené do jedné malotřídky, třetí až pátý do druhé. Dohromady mají nyní jen 14 dětí, do první malotřídky dochází šest žáků, do druhé pak osm. Ideální stav by byl tak 24 dětí celkem,“ stýská si starosta Božičan Miloš Kameš .„Někteří rodiče posílají děti od první třídy buď do Nové Role nebo Chodova, které jsou v podstatě jen za rohem,“ dodává. Kvalita výuky na zdejší škole je podle něho přitom výborná, což potvrdila i kontrola České školní inspekce před dvěma lety. „Inspektoři velmi kladně hodnotili i spolupráci žáků napříč jednotlivými ročníky. Velmi je nadchlo, jak si vzájemně pomáhají, především ti starší mladším, a jaké si vytvářejí kontakty. A o tom to právě je. Na naší škole panuje rodinná atmosféra, děti navazují kontakty mezi sebou, chodí pak společně ven, o což jsou ty, které docházejí jinam, ochuzeny. To má samozřejmě vliv i do dalšího života,“ konstatuje starosta.

Někteří rodiče mají předsudky, že na tak malé škole obzvláště v malotřídkách nebudou mít učitelé na děti čas, že se jim nebudou dostatečně věnovat. „To ale rozhodně není pravda s ohledem na to, jak málo dětí školu navštěvuje,“ poznamenává Kameš.

Obec je kvůli malému zájmu o místní školu „ finančně bitá,“ protože od ministerstva školství dostává příspěvky podle obsazenosti. Provoz školy, na níž fungují dvě učitelky a ředitel, stojí Božičany ročně 1,4 milionu korun.

„I když není situace jednoduchá, nemáme vůbec v plánu, že bychom školu rušili. Je důležitou součástí naší obce,“ zdůrazňuje božičanský starosta.