Kráse města prostě neodolala a rozhodla se zde žít a pracovat. V roce 2018 tak ve Žluticích koupila dům, do jehož opravy vložila srdce i cit pro architektonický detail historické budovy.

„Po rozvodu jsem žila v Karlových Varech. A protože ve Švýcarsku jsem vyrostla na statku na samotě, uvědomila jsem si, že nejsem městský typ a kolem sebe potřebuji přírodu. Se známým jsme proto objeli obce od Karlových Varů směrem na Prahu a ve Žluticích jsem objevila můj vysněný dům. I když nebyl v dobrém stavu, protože více než čtyři roky byl prázdný a pomalu jej rozežrala vlhkost,“ vzpomíná Doris.

Po výstavě svých obrazů ve Švýcarsku odjela do Čech a dům koupila. Ještě týž den se znovu vrátila na otevření své výstavy ve Stanstadu ve Švýcarsku a po návratu, v prosinci 2018, se pustila do opravy svého kamenného klenotu. I když ji známí odrazovali. „Radili mi, abych ten dům rychle prodala a utekla, protože oni by ho nechtěli ani zadarmo. Nevím jak je to možné, ale vůči negativním komentářům jsem byla imunní a pokračovala v opravě. Považuji za velký zázrak, že jsem narazila na skvělé a poctivé řemeslníky. Co jsem mohla, udělala jsem sama, škrabala stěny a stropy, vybourala koupelnu a naplnila několik kontejnerů suti,“ líčí obtížnou opravu domu Doris.

Za vrchol úsilí považuje, že se zedníkem opravili fasádu za 14 dnů. Jako odměnu si dopřála Moravu, kam odjela malovat krajinu.