Městská doprava Mariánské Lázně připravuje k připomínce jubilea několik akcí. „Už 18. března proběhne prohlídka měnírny pro trolejbusovou dráhu. Návštěvníci budou mít jedinečnou šanci navštívit měnírnu pro trolejbusy ze 60. let 20. století, jejíž technologie se bude v letošním roce rekonstruovat,“ sděluje jednatel Městské dopravy Mariánské Lázně Vladimír Nedvěd.

7. a 28. dubna čekají fandy historie veteránů dvě přednášky. „První o historii trolejbusové dopravy a druhá o budoucnosti elektrické městské dopravy. U příležitosti zahájení lázeňské sezony 14. a 15. května budou mít místní a návštěvníci města možnost projet se po Mariánských Lázních historickými trolejbusy, ve kterých budou řidiči a průvodčí v historických uniformách. V tuto dobu je rovněž naplánováno otevření venkovní výstavy na promenádě od sousoší mocnářů směrem ke kolonádě. Výstava ukáže historii elektrické městské dopravy a návštěvníci budou moci zhlédnout kolekci unikátních historických fotografií,“ pokračuje PR manažerka Sorokina.

21. května proběhne Den vozovny Úšovice, kde se zájemci seznámí se zázemím mariánskolázeňské MHD. „V současné době městská doprava disponuje 8 trolejbusy a 5 autobusy. Vystavena bude i technika pro údržbu trolejbusového vedení a historické trolejbusy,“ sděluje.

Provoz elektrické pouliční dráhy byl v Mariánských Lázních zahájen v květnu 1902. Trať dlouhá 2,3 kilometru spojovala nádraží s konečnou stanicí „U hodin“, což je poblíž dnešní okružní křižovatky před hotelem Bohemia. „V období mezi dvěma světovými válkami se rozvíjela i autobusová doprava. Autobusy jezdily například do horní části města k Lunaparku, do Úšovic, ke koupališti Riviera, na letiště do Sklářů a na Krakonoš. Opotřebený a dožívající tramvajový provoz nahradily v dubnu 1952 tehdy velmi populární trolejbusy. Trolejbusová trať v podstatě kopírovala trasu tramvaje a oproti ní byla navíc prodloužena do horní části města blokovou smyčkou okolo kolonády. Postupně byla trať rozšiřována – k Lesnímu prameni (1953), do Úšovic (1960), k nové vozovně (1962) a k Antoníčkovu prameni (1973), na Panská pole (1980) a do Velké Hleďsebe (1984),“ uvádí Nedvěd.

Po listopadu 1989 byl Dopravní podnik Mariánské Lázně zprivatizován a přeměněn na akciovou společnost. Konec odborářských rekreací a nárůst automobilismu doprovázený otevřením města pro auta společně vedly ke snížení výkonů MHD na polovinu. Pro trolejbusovou dopravu nastalo období nejistot. „Po roce 1994 byl obnovován vozový park MHD pouze autobusy, které postupně přebraly 65 % výkonů MHD. Obnova trolejbusů nastala až v roce 2004 pořízením vůbec prvního trolejbusu Škoda 24Tr vyrobeného v ČR. V roce 2005 následoval druhý vůz. V roce 2006 byla založena městem Mariánské Lázně a Dopravním podnikem Mariánské Lázně, a.s., nová společnost MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., která od 1. 7. 2006 provozuje MHD v Mariánských Lázních,“ vysvětluje Sorokina.

Od roku 2020 v Mariánských Lázních proběhla modernizace vozového parku a ve městě jezdí celkem osm moderních trolejbusů vybavených bateriovým pohonem Škoda 30 Tr od Škody Electric. „Trolejbus Škoda 30 Tr je dvanáctimetrový třídveřový trolejbus, jehož veškerá elektrovýzbroj je uložena v kontejneru na střeše vozidla. Komfort cestujících zvyšuje plná nízkopodlažnost vozidla a snazší nástup a výstup pasažérů je usnadněn pomocí tzv. kneelingu, kdy se trolejbus nakloní až k hraně chodníku. Pohodlí při jízdě trolejbusem zlepšuje také výkonný systém vytápění i přehledný informační systém,“ dodává jednatel společnosti Nedvěd.