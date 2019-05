Karlovy Vary – Roky pobírala méně peněz, než jí náleželo, a navíc údajně čelila diskriminačnímu jednání ze strany ředitelky.

S touto žalobou proti svému zaměstnavateli, kterým je 1. Mateřská škola, se obrátila na Okresní soud v Karlových Varech Romka Dana Macková. Pracuje přes třicet let ve školce jako uklízečka. Od roku 2011 měla pochybnosti, zda je zařazena do správné platové skupiny. Vloni na její popud přišla do školky kontrola z Oblastního inspektorátu práce, která potvrdila porušení pracovněprávních předpisů, a to ve 24 případech. Porušení se má týkat i dalších zaměstnanců. Školce inspektorát vyměřil pokutu ve výši 40 tisíc korun, ta ale proti tomu podala rozpor.