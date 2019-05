Karlovy Vary - Až dva miliony korun pokuty nově hrozí 1. Mateřské škole v Karlových Varech, pokud se potvrdí, že porušila pracovněprávní předpisy.

Původní pokutu přitom oblastní inspektorát práce stanovil na 40 tisíc korun, a to poté, co v rámci kontroly odhalil pochybení v předpisech hned ve 23 případech. Kontrolu iniciovala uklízečka školky Dana Macková, která měla podezření, že je zařazená do nižší platové třídy, než má ze zákona nárok. Školka pod vedením ředitelky Zdeňky Tiché se proti rozhodnutí inspektorátu před několika dny odvolala. Macková podala na školku žalobu nejen kvůli náhradě škody, ale i kvůli údajnému diskriminačnímu jednání. Deník už o tom informoval minulý týden.