Lidé navštěvují rodinný podnik i když jsou unavení nebo podráždění. „U nás se vždy krásně uvolní a odcházejí naopak s blaženým pohledem a řekněme i s pocitem. Vždy, když vidí naše waffle, tak se na ně těší jako malé děti, a to je pro nás naprosto úžasná zpětná vazba. Já vždy říkám, že to v nich probouzí jejich vnitřní dítě, a opravdu mnoho našich zákazníků často na své dětství začne vzpomínat," usmívá se.

Doba covidová nebyla ani podle majitelů Waffle Baru jednoduchá, ale s tímto náročným časem se vypořádali. „Opravdu nejkrásnější pocit je, když lidem můžeme zpříjemnit náladu, a to jak wafflemi, tak i dobrými drinky, nebo dobrým slovem," pokračuje Petr černický s tím, že sídlí v centru Karlových Varů, přímo nad Tržnicí.

Díky tomu, že mají společně podobný náhled na svět, jde jim podnikání od ruky. „Dostal jsem možnost mít prostor a něco v něm vytvořit. Přemýšleli jsme a vzhledem k tomu, že místo je ve středu města, kde se vše motá kolem jídla, a slaného už je tam až moc, tak jsme se rozhodli udělat něco sladkého. Různě jsme pátrali, a tak vznikla myšlenka, že uděláme například bubble waffle, protože tady je nikdo nemá," vzpomíná Černický.

Následovala další fáze bádání. „Koupili jsme wafflovače a zkoušeli. Máme dokonce i slanou variantu. Myslím si, že jsme si to vyšperkovali. Máme z toho radost nejen my, ale jak už jsem zmiňovala, sbíhající sliny mluví za své. Máme tři druhy těsta. Například piškotové nebo bubble těsto. To je takové kynutější a není tak sladké jako to piškotové. Z toho děláme waffle na ležato a zdobíme. Dále z něj děláme kornout a plníme zmrzlinou, jahodami, šlehačkou, čokoládou, a podobně, takže je to takové dostatečné obalení nervů, které můžou občas zazlobit každého," směje se Černická s tím, že se mnohdy stává, že lidé odcházejí nadvakrát. „Při odchodu se stává, že se dveře ještě jednou otevřou a lidé nám děkují, a pokud nejsou z Karlových Varů, tak při další cestě nezapomenou a vracejí se nám, a to je pro nás velká odměna. Víme, že to má smysl a přidanou hodnotu," uzavírá Petra Černická.