V závodě Mattoni 1873, který se nachází v Kyselce na Karlovarsku, byl v úterý 15. listopadu odpoledne zahájen provoz nové moderní plechovkové linky. Už nyní mohli spotřebitelé zakoupit produkty této značky v plechovkách. Nápoje do nich se ovšem nestáčely v závodě Mattoni, ale firma je dodávala jiné společnosti. Nová plechovková linka za více než 200 milion korun je tak další etapou modernizace tradičního podniku, který za poslední tři roky investoval do svých závodů více než miliardu korun, od roku 1991 to už je celkem 1,8 miliardy.

Zdroj: Jana Kopecká

"Mattoni 1873 je prvním českým výrobcem, který stáčí minerální vodu právě do plechovek, populárního a plně recyklovatelného obalu. Kromě oblíbené ochucené minerálky Mattoni se v Kyselce budou vyrábět i plechovky s nápoji z portfolia Pepsi a dalších licenčních značek, které se až dosud do České republiky dovážely," informoval Jiří Bubla, který se stará o propagaci společnosti.

„Pozice největšího a stále rostoucího výrobce a distributora nealkoholických nápojů ve střední Evropě nás zavazuje k dalšímu rozvoji a investicím do výrobních kapacit. Nezapomněli jsme na místo, kde se naše společnost zrodila, na karlovarský region a náš závod v Kyselce. Největší podíl investic tak směřoval ze všech výrobních závodů právě do Kyselky,” uvedl Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Mattoni 1873.

Nová linka byla postavena v hale, kde kdysi bývala expedice. Plechovky jsou vyráběny ze 70procentního recyklátu, samy jsou zcela recyklovatelné. Na trhu je v současné době 12 variant nápojů. Jde o řady Imuno, Esence, Multi, Black a Cedrata, přičemž společnost chystá i novinky. Plechovku Esence v příchutích jablko a citron si například velmi oblíbila herečka a moderátorka Iva Pazderková. Otevření linky se osobně účastnila, protože na ni byla pozvána právě díky jejímu kladnému vztahu k plechovkovým produktům Mattoni. "Po Esenci nezůstává žádná pachuť v ústech. Navíc tím zákazník podporuje zdravý životní styl, protože tato řada je zcela bez cukru i umělých sladidel a přitom člověk nemá pocit, že by v nápoji sladkost chyběla. A co dodat k tomu, že je plechovka zcela použitá z recyklátu? Je samozřejmě dobře, že tímto produktem vzniká co nejméně odpadu," poznamenala herečka, která dodala, že do Kyselky zavítala zcela poprvé a region ji okamžitě uhranul. "Člověk má pocit, že je v pohádce. Škoda jen těch chátrajících lázní. Určitě se sem ještě někdy vydám," uvedla.

Instalovaná linka je na nejvyšší možné technologické úrovni a obsahuje zařízení poslední generace, která jsou na trhu k dispozici. Od příštího roku pojede linka na tři směny. Díky jejímu spuštění vzniklo v závodě devět nových pracovních míst.

Jak dodal Bubla, firma Mattoni dlouhodobě usiluje o plnou cirkularitu nápojových obalů, tedy jejich vracení do oběhu. "Firma používá vratné skleněné obaly, u PET lahví a plechovek usiluje o lokální opakovanou recyklaci. Stála také u zrodu iniciativy Zálohujme.cz, která prosazuje zavedení záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku," upozornil Bubla s tím, že plošný zálohový systém by umožnil nastartovat recyklaci hliníku „z plechovky do plechovky“, jež dává obrovský smysl, šetří energii, vodu i emise uhlíku při výrobě z primární suroviny. „Hliník je podobně jako PET výborným materiálem pro balení nápojů. Je ovšem potřeba s ním nakládat cirkulárně. Na to je ale potřeba zajistit efektivní sběr. V současnosti se u nás vysbírají jen tři plechovky z desíti,“ uzavřela Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.