Kvůli pandemii se letos museli maturanti obejít bez maturitních plesů. A právě kvůli tomu se rozhodlo vedení města Karlovy Vary společně s managementem městské KV Areny uspořádat pro studenty 4. ročníků karlovarských středních škol velkou party, která se bude v míčové hale kongresového centra konat 18. září. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová uvedla, že jde o velkou premiéru, s níž nemá zkušenosti ani vedení města ani studenti. Ojedinělou akci, která nemá v historii města obdoby, se rozhodlo podpořit i rádio Evropa 2.

"Maturáles, jak jsme tuto party nazvali, se bude konat nejen přímo v míčové hale, ale i na parkovišti před KV Arenou. Zatím nám účast přislíbilo asi 700 maturantů," řekl jednatel KV Areny Roman Rokůsek. Zatím není jasné, kdo bude megamejdan moderovat. Primátorka například ani nevyloučila možnost, že by se této role ujal někdo z předních účinkujících Evropy 2 třeba ve spolupráci s některým ze studentů. Jasné ale je, že tam vystoupí rezidentní Dj tohoto rádia Michal Burian či Mejsi, který pořádá Dance eXXtravaganze. Vedle nich se v hale v září objeví také Matamar, Roxtar, karlovarské akustické duo Dohromady Štyři Nohy, The Sonic Boom, Hlavolamy a rapper Marpo & TroubleGang.

"Uvidíme, jak to dopadne. Nevylučujeme, že bychom z této akce udělali tradici. Letos jsme oslovili jen karlovarské školy. Nejsme sice jejich zřizovatelem, ale studenty jsme si vzali pod svá křídla. Pokud bychom uspořádali další ročníky, přizvali bychom školy z celého regionu," upřesnila primátorka. Rokůsek ji doplnil, že v takovém případě by centrum nemělo problém dát studentům k dispozici velkou halu. "Do ní by se vešlo čtyři tisíce lidí," dodal šéf KV Areny.

Celá akce má stát maximálně 300 tisíc korun. KV Arena na ni použije prostředky z nezrealizovaného Dětského dne. "Každý maturant dostane lístek pro sebe zdarma. Další lístky budou k zakoupení za 150 korun. Vzhledem k tomu, že jde o takovou afterparty, nepředpokládáme, že by na ni přišli rodiče. Spíše jsme v tomto případě mysleli na kamarády maturantů," vysvětlila Andrea Pfeffer Ferklová. Proto se na ni nepočítá ani s tradičními součástmi klasických maturitních plesů, k nimž patří stužkování či předtančení.

Zatím se na akci přihlásilo přibližně 700 studentů, maximální kapacita je tisícovka. "Studenti se ještě mohou hlásit, čas ještě je. Doposud se zaregistrovalo gymnázium, obchodní škola, keramická, zdravotní, logistická a střední odborné učiliště stravování a služeb," poznamenala karlovarská primátorka s tím, že některé školy akci odřekly proto, že už je to na maturanty příliš pozdě.

A co na takovou příležitost říkají sami maturanti? "Jsme pochopitelně rádi. Je to taková pěkná tečka, naposledy se společně potkáme. Samozřejmě, že jsme ještě v době, kdy se plesy měly chystat a my už věděli, že nebudou, plánovali různé náhradní alternativy, třeba i zahradní slavnost, uvažovali jsme dokonce o pronájmu nějakých prostor. Nakonec jsme od toho upustili," kvitoval nápad Roman Krčma z učiliště stravování a služeb. "My to také velmi vítáme a nabídky města si ceníme. Bohužel to není akce pro rodiče. Třeba mou maminku velmi mrzí, že si se mnou nemohla na maturitním plese zatancovat, jsem jediný syn," konstatoval Filip Kazda z obchodní akademie. Laura Humlová z Prvního českého gymnázia si trochu povzdechla, že akce je až v září. "Bohužel mnoho studentů od nás má na tyto dny už nahlášené zápisy na vysoké školy, takže nevím, v jakém počtu nakonec dorazíme," uzavřela maturantka.