Karlovy Vary – V některých obchodem lze stále zakoupit autolékarničky, které v tomto roce přestanou vyhovovat vyhlášce.

Od prvního dne roku 2011 budou muset mít řidiči ve svém automobilu lékarničku, která obsahuje například resuscitační masku s výdechovou chlopní a filtrem. Pokud nebudou mít řidiči novou autolékarničku, hrozí jim pokuta od policistů.

„Od příštího roku se výrazně mění složení autolékarničky. V té budou již povinně textové a obrázkové návody na poskytnutí první pomoci při autonehodě, termoizolační folie či resuscitační maska,“ uvedl farmaceut Jakub Zeman. Vysvětlil také, proč si někteří lidé nekupují novou lékarničku. „Starou lékarničku lze doplnit o nové povinné vybavení. Lidé tak ušetří několik stovek korun. Ovšem doporučuji k těmto doplňkům přiložit paragon. Také by si měl každý řidič dát pozor na životnost lékarničky,“ dodal.

Ti, kteří se rozhodli, že si zakoupí lékarničku zcela novou by si měli dát ovšem pozor. Některé obchody ještě stále nabízí lékarničky, které vyhovují vyhlášce pouze do konce roku 2010. „Najde se mnoho lidí, kteří si tuto lékarničku stále kupují. My je na to upozorňujeme, ale jim to nevadí. Prodávat je chceme do konce tohoto roku, pak již budeme samozřejmě prodávat lékarničky, které budou povinné dle příslušné vyhlášky,“ uvedla Jarmila Kazminová, prodavačka z Karlových Varů.

Lékarny již ovšem nabízí pouze ty autolékarničky, se kterými nebudou mít řidiči v roce 2011 problém. Jejich cena se pohybuje kolem tříset korun. „Od listopadu minulého roku již neprodáváme autolékarničky, které přestanou v letošním roce vyhovovat vyhlášce,“ konstatovala lékarnice Veronika Černá.

Naopak z povinného obsahu lékarničky vypadl například špendlík, který sloužil ke spojení obvazu a náplastí. Negativní názory mají na novou vyhlášku především sami řidiči. „Je to stále dokola. Pořád se mění složení lékarničky. Například si myslím, že je hloupost kupovat si nové nůžky, které jsou jen o pár centimetrů delší. Navíc policisty často zajímá více lékarnička, než například stav vozidla,“ uvedl Boleslav Altrichter, motorista z Karlových Varů.

Nová vyhláška by měla zabránit především tomu, aby výrobci autolékarničky doplňovali méně kvalitními výrobky. To také samozřejmě snižuje cenu a hodně výrobců toho využívá. Nyní budou mít například roušky přesně stanovenou délku a šířku. Naopak obvazy již nebudou muset být sterilní, což bylo dříve povinností.

Obsah autolékárničky povinný od 1. ledna 2011

– Cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)

– Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

– Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm)

– Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek

– Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)

– Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

– Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka 15 cm

– Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm

– Leták o postupu při zvládání dopravní nehody