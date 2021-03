"Merklín má asi dva tisíce obyvatel, ale rozrůstat se více bohužel nemůže, protože nemáme žádné obecní pozemky určené k výstavbě. Je to celkem logické - je to dáno polohou Merklína, který je ve sklonu," vysvětluje starosta Merklína Zdeněk Garát.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkZájem o stavby rodinných domů by přitom v Merklíně byl. Je navíc jen pár kilometrů vzdálen od Ostrova a i do Karlových Varů to není daleko.

"Obec koupila vloni starý rodinný dům od jedné společnosti za dva miliony, který chceme přestavět na byty pro mladé lidi. Počítáme, že na výstavbu čtyř bytů, budeme potřebovat devět milionů korun," upřesňuje starosta.

Merklín si ovšem takovou nákladnou investici sám nemůže dovolit, protože jeho rozpočet je 16 milionů korun, a tak jen přestavba na čtyři obecní byty by spolkla 60 procent obecních příjmů. "Proto chceme žádat o dotace. Otázkou je, zda uspějeme. Pokud ne, vezmeme si úvěr. V případě úspěšné žádosti o dotace by pak mohla být přestavba hotová do konce letošního roku," pokračuje starosta Gerát.

Další dva byty by pak mohly vzniknout v současném obecním úřadě. Ten se totiž bude stěhovat do právě rekonstruovaného objektu. "V tomto domě by sídlil nejen obecní úřad, byla by tam ale i knihovna a zázemí hasičů. S dalším bytem pak počítáme v bývalé ordinaci zubaře, který odešel do důchodu," dodává starosta Merklína.