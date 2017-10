Města se chystají na Vánoce. Raději v předstihu a také s řadou novinek

Karlovarský kraj - Zatímco pro většinu rodin jsou Vánoce až za víc než dva měsíce, města v Karlovarském kraji jimi už nějaký ten týden žijí a finalizují s přípravami.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Třeba největší vánoční trhy v kraji, které budou na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad probíhat celých 31 dní, jsou po programové stránce takřka hotové. „Slavnostní zahájení je naplánováno na sobotu 25. listopadu a trhy otevře Petra Janů, nedělní program pak bude patřit Andree Tögel Kalivodové,“ sdělila mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková. Poté dorazí třeba Olga Lounová, Pomáda Show, Bára Basiková, Ivan Hlas Trio a jeden víkend bude patřit dětem z místních mateřských a základních škol.

„Novinkou letošních trhů budou regionální středy, kdy se na pódiu představí hudebníci, divadelníci, sportovci z našeho regionu,“ podotkla mluvčí.

Chybět nebude kluziště, spousta stánků a vše ostatní, co si lidé na chebských trzích oblíbili. Jediné, co zatím chybí, jsou stromy.

„Město Cheb stále hledá dárce vhodných vánočních stromů, které budou v adventním období zdobit náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a prostor před Kulturním centrem Svoboda,“ potvrdila Simona Liptáková. „Stromy by měly být ve vzdálenosti do 40 kilometrů od Chebu a na místě přístupném těžké technice. Mělo by se jednat o soliterní smrky nebo jedle se souměrnou korunou a výškou zhruba 15 až 20 metrů. Dárci nabízíme možnost následně získat rozřezanou dřevní hmotu z darovaného stromu,“ dodala.

Hotovo je také ve Františkových Lázních, kde se bude vánoční trh konat u Františkova pramene na první adventní neděli, 3. prosince. Dopoledne začne jarmark, který potrvá až do večera. Během odpoledne vystoupí děti z místní základní školy, základní umělecké školy, pak na pódium přijde nevidomý zpěvák a klavírista Honza Jareš a hudební program završí koncert Petry Janů. Chybět samozřejmě nebude slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Také Karlovy Vary finišují s přípravou vánočních trhů. Ty se každoročně stěhují z místa na místo a letos město rozhodlo, že se budou konat před Alžbětinými lázněmi. Celý park a prostranství budou podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) slavnostně nazdobené a pódium pro koncerty a kulturní program natočené směrem k hlavní poště. Právě zde bude stát největší vánoční strom ve městě. Odkud bude, to zatím magistrát netuší. „Oslovíme občany, zda by nám strom darovali. A doufáme, že na naši výzvu někdo zareaguje,“ uvedl náměstek Bruštík. Darovaný vánoční strom od lidí zdobil vánoční trhy už po dva roky. Nebude ale jediný, další se rozsvítí v okolních čtvrtích Karlových Varů, například v Počernech, v Olšových Vratech nebo v Sedleci.

V Lokti se zahájení adventu bude držet tradice. „Letos zahajujeme už 2. prosince adventním odpolednem pro děti s čertem a Mikulášem,“ uvedl místostarosta Lokte Petr Zahradníček. O den později je připraveno tradiční rozsvěcení vánočního stromu na náměstí.

„Nebude chybět kulturní program, stánky ani v posledních letech tolik oblíbené prskavky,“ slíbil místostarosta. Právě ty přitahují největší pozornost, protože v jednu chvíli stovky prskavek rozzáří loketské náměstí. O týden později se pak lidé mohou těšit na tradiční Vánoční trhy na hradě. „Budou zase krušnohorské, s řemesly, kuchyní. Velmi se nám v uplynulých letech osvědčily, tak v nich chceme pokračovat,“ uvedla kulturní referentka hradu Šárka Žižková.