Karlovarští zastupitelé totiž v úterý odsouhlasili výsledky výběrového řízení na zimní a letní údržbu v nadcházejícím pětiletém období. Do něj se přihlásily pouze dvě firmy, společnost AVE vyhrála díky nejnižší ceně zakázky. Za úklid za celé období požaduje od města 267 milionů korun. V předešlých pěti letech, kdy úklid měla na starosti také firma AVE, za to dostala 175 milionů. Údržba tak podraží o více než padesát procent. Opozice to považuje za neúměrné, už jen třeba kvůli položce na hodinovou sazbu ručních sběračů, která nyní vzrostla ze 150 korun na 300 korun, což je za pracovní měsíc 48 tisíc korun. Podle náměstka primátorky Petra Bursíka (ODS) je zdražení úklidu dáno především tím, že místo 20 sběračů jich bude nově pro město pracovat 30, a pak nárůstem vstupních nákladů. V částce za hodinovou sazbu má být vedle odměn zahrnuto i vybavení zaměstnanců GPS, jejich oblečení či nářadí.

„My snad budeme ty pracovníky oblékat do zlata, že je to tak drahé. Například ve stejně velkém městě, jako jsou Karlovy Vary, v Opavě, to zvládnou za 132 milionů. A to má úklidová firma na starosti i údržbu veřejné zeleně, úklid veřejných toalet a sportovišť,“ nechápal Jindřich Čermák z Pirátů. „Dejte mi čtyřicet tisíc měsíčně a půjdu vám to uklízet taky. A za těch zbývajících osm tisíc si pořídím GPS i oblečení,“ dodal Čermák s tím, že by si město mělo kvůli tak vysokým nákladům dělat úklid samo. „Jsem toho názoru, že by se náklady na údržbu měly řádně rozklíčovat. Roční nárůst o 18 milionů korun je ohromující,“ reagoval zastupitel Petr Kulhánek (KOA).

„Opava má své technické služby, to nebudu komentovat. A zda je to hodně peněz, nebo ne za náklady za úklid, to rozklíčovat neumím,“ uzavřel diskusi náměstek Petr Bursík.