Podle slov starosty města Jana Bureše je to jedno z posledních míst, kde je situace komplikovaná a kruhový objezd už zde v minulosti byl plánován, ale zůstal jen na papíře.

„Uvažujeme o aktualizaci těchto myšlenek a hlavně projektové dokumentace a zjišťujeme možnosti evropských dotací na tuto stavbu,“ uvedl starosta.

Ten odhaduje, že náklady na nový kruhový objezd by město vyšly na zhruba jedenáct milionů korun, neboť v místě křížení zmiňovaných ulic vedou veškeré inženýrské sítě a proto by byla realizace nákladnější.

„Letos to ale každopádně nestihneme. Musíme zpracovat podklady a snažit se získat co nejvíce peněz z evropských fondů. Realizace by ale mohla proběhnout už v příštím roce,“ doplnil starosta.

Letos se totiž v Ostrově bude pokračovat v rekonstrukci ulice Májová, kde budou vedle komunikace opraveny a rozšířeny chodníky a řidiče určitě potěší nová parkovací místa.

„Očekáváme, že náklady na tyto opravy a úpravy dosáhnou deseti milionů korun, které máme v rozpočtu města na letošní rok vyčleněny,“ pokračoval dále Jan Bureš.

Stavební práce by v Májové ulici měly začít v květnu letošního roku a hotovo by mělo být zhruba za čtyři měsíce.

„V současné době vyhlašujeme soutěž na realizaci. Uvidíme kolik firem se přihlásí,“ dodal starosta.