Většinu z nich přestali jejich majitelé využívat kvůli odlehlé poloze a jejich častému vykrádání. Velkým hitem je zde i zakládání černých skládek. Radnice již vykoupila či dostala zpět nadpoloviční většinu z 200 garáží. Ty, které vlastní, bude bourat. Pokud se podaří vykoupit všechny, využije území pro další rozvoj. Jednou z několika zamýšlených variant jsou například stavební parcely.

„Garáže včetně pozemků pod nimi začalo město vykupovat koncem roku 2017 za 10 tisíc korun. V první vlně jich takto získalo kolem osmi desítek. Z celkového počtu zhruba dvou set garáží je jich v oblasti Jižního lomu v současnosti vykoupeno 113. Nastavená cena zůstane i nadále stejná, s jejím navýšením nelze počítat,“ říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Zájemci o odprodání garáže městu mohou kontaktovat odbor správy majetku, Ing. Urbánkovou na telefonu 354 228 240 nebo městský úřad navštívit osobně.

Po stavebních parcelách je mezi lidmi velká poptávka. Zmizet či přesunout se jinam by musel i závod Bahňák. Město také odkoupilo části pozemku v této lokalitě, které patřily Lesům ČR.

„Jde o plány do budoucna. Je třeba mít hotové posudky, průzkumy a další věci. Dle odhadu by mohlo jít o desítky parcel,“ potvrdil místostarosta Sokolova Jan Picka. Změnit by se musel i územní plán. Město by si při přípravě chtělo sáhnout na dotaci z programu zahlazování důlní těžby.