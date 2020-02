„Jsme připraveni prodat svůj 100procentní podíl v této společnosti, ale nový majitel musí splnit řadu podmínek,“ vysvětluje starosta. Jednou z podmínek je podle něj i dodržení vysílací licence a zajištění televizního zpravodajství z města a okolí. Služby společnosti Kabel Ostrov může aktuálně využívat více než 6 300 účastníků, kteří mají ve svém bytě kabelovou zásuvku. „Z tohoto počtu je více než 4 500 zásuvek aktivních,“ dodává starosta.

Součástí smlouvy má být nejen odkup 100procentního podílu společnosti, ale také pronájem televizních kabelových rozvodů na pět let s možností další pětileté opce. „Rozvody neprodáme. Jsme ochotni je pronajmout. S tím se počítá i v podmínkách veřejné soutěže,“ říká Jan Bureš. Zájemci mohou podávat nabídky do soutěže do 21. února. V pondělí 10. února se koná veřejná prohlídka nebytových prostor v domě kultury, kde je umístěna hlavní stanice.