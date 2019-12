Odstavné parkovací plochy mají totiž snížit počet aut, která vjíždějí do centra krajského města. Jejich konkrétní umístění má vzejít i z takzvaného generelu dopravy, na nějž by měl být v těchto dnech dokončen posudek krajského úřadu v rámci dopadu na životní prostředí.

„V generelu budou řešeny nejen tyto odstavné plochy, ale i nové lokality pro parkovací domy. Automobilovou dopravu už opravdu musíme vážně řešit, protože počet aut, která zajíždějí denně do města jen kvůli tomu, že je lidé využívají jako prostředek k dopravení do zaměstnání, je opravdu velký. Dnes má každá rodina v průměru dvě a půl auta, a je to opravdu znát,“ říká karlovarský radní Martin Dušek. Podle náměstka primátorky Tomáše Trtka je dokonce v Karlových Varech aut dvakrát tolik, než je jejich kapacita. Záměrem radních tedy je, aby se lidé dopravili na kraj města, zde zanechali své auto a do zaměstnání dojeli autobusem. Doprava v klidu se bude ještě řešit na veřejném jednání. Prioritními lokalitami jsou Drahovice a Stará Role.