To bylo i důvodem, proč v této lokalitě zatím nebyly pokáceny stromy, které mají kvůli projektu padnout. Potvrdil to vedoucí odboru životního prostředí karlovarského magistrátu Stanislav Průša. Podle náměstka primátorky Petra Bursíka (ODS) se stromy budou zřejmě kácet i během vegetačního období.

"Celá lokalita Náplavky je rozdělena do pěti úseků, každý z nich bude určen jiné věkové či zájmové kategorii. Bude zde tak vyčleněná část pro děti s vodním světem, na jednom úseku budou moci senioři cvičit, bude tu plocha pro koncerty a různé výstavy, plocha pro grilování i část pro psí agility, počítáme tu i s pláží," nastínil náměstek primátorky. Dodal, že město toho chtělo na Náplavce mnohem více. Vzhledem k tomu, že jde ale o aktivní záplavovou zónu, tak se muselo hodně omezit. "Počítáme ovšem, že v rámci tohoto projektu zpřístupníme i lidem řeku," doplnil. Společnost Videst má na realizaci 15 týdnů od podepsání smlouvy.

Trojice mužů v kuklách vtrhla do bytu na Karlovarsku. Chtěla peníze i drogy

Na dotaz, jak je to s kácením 33 z celkových 520 stromů, náměstek odpověděl, že k tomu zatím nedošlo. "Jednání kolem toho byla hodně intenzivní. Vyjadřovaly se k tomu všechny orgány včetně CHKO i životního prostředí. Pokud to bude nutné, budeme kácet i během vegetačního období," reagoval Bursík. Jak doplnil náměstek Tomáš Trtek (ANO), s kácením nemůže radnice čekat.

Radnice si na stav stromů nechala zpracovat dendrologický posudek od Zuzany Maceškové. Ta už před dvěma měsíci redakci vysvětlila, které stromy budou muset ustoupit. Odbornice například uklidnila karlovarskou veřejnost, že se kvůli Náplavce nebude zasahovat do dlouhé aleje, kterou tvoří javor klen. "To určitě v plánu nemáme. Tuto alej chceme naopak odborně ošetřit a doplnit o nové stromy. Spočítali jsme, že v daném místě nyní roste 520 stromů. Mnoho z nich je na náletové ploše, která čítá 2000 metrů čtverečních. Z těch 520 stromů plánujeme pokácet 33. Devět z nich je opravdu ve špatném stavu, jsou staré, nebo například nebezpečně nakloněné. Dalších 24 půjde pryč kvůli realizaci projektu. Jde ale stromy kategorie 4, to znamená, že nejsou kvalitní. Velkou část z nich tvoří olše, které vyrostly z náletů. Rozhodně nechceme zasahovat do ucelených skupin stromů, které jsou velmi pěkné," upřesnila specialistka na zahrady s tím, že třiatřicet pokácených stromů nahradí nová výsadba. Patnáct z nich doplní současnou javorovou alej, do zbývajících osmnácti budou vybrány především duby jako tradiční stromy v této lokalitě.

Rekonstrukce Tržnice musí být hotová do 15. června

Až vedoucí odboru životního prostředí Průša ovšem uvedl, že stromy se nekácely ve vegetačním klidu, protože na to zkrátka město nemělo stavební povolení. "Pokud jde o takovouto akci, musí být nejdříve stavební povolení. Až v momentu nabytí jeho právní moci se bude smět kácet," poznamenal.

Ne všechny stromy jsou ale v tak špatném stavu, že by u nich platila výjimka na možné kácení během vegetačního období. "Zákon ale výslovně nezakazuje, že by se stromy nesměly kácet ve vegetačním období. Pokud jsou k tomu důvody, jako právě takto významné projekty, tak se smějí kácet," dodal Průša.

Zároveň i on uklidňuje možné ochránce přírody, že než se pily stromů dotknout, budou pečlivě prozkoumány, zda v nich nehnízdí ptáci.

O stavbu kraje letos svádí boj hrad, most, kostel, kolonáda i prodejna kol