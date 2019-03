Karlovy Vary – Jinak, jinde a společně. Karlovarský kraj a Karlovy Vary se budou po letech prezentovat na mezinárodním filmovém festivalu společně.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Toman

Užší spolupráci při největší kulturní akci v regionu už potvrdila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) i primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). A obě nastínily vizi, jak by si představení kraje i města představovaly. „Jde o to, že bychom spojili oba večery v jeden a ten by se konal na Mlýnské kolonádě,“ uvedly obě političky shodně. Také na programu se shodly. Pokud by vše vyšlo, vystoupil by zde Miro Žbirka společně s Karlovarským symfonickým orchestrem. Podle hejtmanky je toto prostranství přímo uprostřed lázeňské zóny Karlových Varů pro prezentaci kraje i města během filmové přehlídky velmi vhodné, protože se během MFF mění v korzo festivalových návštěvníků, a podle primátorky je zase výhodou, že o náklady se mohou obě strany podělit. Až dosud byly koncerty města při festivalovém večeru, který se konal v letním kině, zpoplatněny, což by na Mlýnské kolonádě nešlo. Karlovarský kraj zase slavnostní festivalový večer a recepci roky pořádal v letištní hale, ovšem pouze pro zvané hosty. To se změnilo až s příchodem současné koalice v čele s hnutím ANO. Prezentace kraje se přesunula do Karlových Varů, například vloni se konala odpoledne před hotelem Thermal a akce byla zdarma otevřena pro všechny návštěvníky.