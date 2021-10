Na celkových 50 milionů korun odhaduje náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek modernizaci sportovního areálu v Tuhnicích Rudá hvězda. Ten totiž potřebuje rekonstrukci a v současné době na ni vznikla studie.

Atletické závody na tuhnickém stadionu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Nabízí se možnost, že bychom na to mohli získat dotaci. Do rekonstrukce se pustíme ale jen v případě, pokud dotaci získáme. Pak bychom mohli začít na jaře příštího roku,“ uvedl Trtek s tím, že příspěvek by mohl činit až 40 milionů korun. Podle náměstka Josefa Kopfsteina by se akce rozdělila do několika etap. Areál využívá řada oddílů – judisty i policisté.