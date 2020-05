Na celkem jeden milion korun se zatím vyšplhaly náklady, za něž město Karlovy Vary pořídilo ochranné pomůcky v souvilosti s covidem-19.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary | Foto: Statutární město Karlovy Vary

Doposud to bylo 750 tisíc korun a dalšího čtvrt milionu se rozhodli radní uvolnit z městského rozpočtu minulý týden. „Potřebujeme si udělat zásoby, kdyby náhodou přišla druhá vlna koronavirové pandemie,“ uvedla karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Za 250 tisíc korun město nakoupí ochranné pomůcky, které budou poskytnuty do základních a mateřských škol, následně pak do městských organizací.