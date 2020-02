A tak přichází na řadu další krok – odvolání ředitelů čtyř příspěvkových organizací, za nimiž zůstávají roky práce, která byla vidět. Oficiálním důvodem má být nový impuls pro rozvoj a nové vize, dalším pak efektivnější fungování.

Nemůžu si pomoci, ale spíše ten druhý důvod mi přijde jako ten podstatný. Jsou to peníze. Ale o jaké že se to městské společnosti jedná? O lesy, parky, prameny a sociální služby, které si na sebe nikdy nemohou vydělat. Nebo by mohly, ale za jakých podmínek? O.K., tak vykácíme celé lázeňské lesy, dřevo prodáme a místo stromů postavíme bobové dráhy anebo sjezdovky, jak to ještě kdysi navrhoval náměstek Petr Keřka. Park ve Dvořákových sadech zrušíme a namísto trávníku postavíme celoroční molo s pohodlnými gaučíky a pronajmeme to nějaké pražské firmě. Vřídlo na své původní místo vracet nebudeme, necháme ho venku, čímž ušetříme stamiliony. No, a ty sociálně slabé pošleme do ulic, aby za peníze bavili turisty. Jako firma by to mohlo fungovat, ale realita je někde jinde.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku