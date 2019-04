„V podstatě se dá říci, že tímto územím by měla být lokalita od Masarykovy ulice na západ,“ sdělil starosta města Jan Bureš.

Ten sice poukázal na skutečnost, že situace v Ostrově není zatím nijak dramatická jako v některých dalších městech České republiky, a tak se má jednat částečně o preventivní opatření.

„Co se týká obchodu s chudobou, tak u nás ve městě evidujeme spíše jednotky případů, takže se nedá říci, že by to v současnosti byl extrémní problém. Ale vnímáme to tak, že do budoucna by se tím problémem mohl stát, a proto chceme být připraveni,“ pokračoval dále starosta.

Takzvané bezdoplatkové zóny zavádějí města v celé republice a většinou si tento krok chválí. V Karlovarském kraji se pro toto řešení rozhodli v Sokolově, Aši a Chodově. V Ostrově mohou mít trochu problém s tím, že ve vyjmenovaných lokalitách se nacházejí i městské ubytovny, kterých by se vyhlášení zón také dotklo. „Víme o tom, ale rozdíly dělat nechceme,“ dodal Jan Bureš.