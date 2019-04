Co se týká Vřídelní kolonády, zde je největším problémem strop, který odděluje takzvanou Vřídelní síň od podzemí, kde jsou zavěšené všechny technologie. Stropní konstrukce se musí zbourat a postavit znovu.

„Práce na opravě by mohly začít v následujících čtrnácti dnech. Město a dodavatelské firmy mají připraveny dva harmonogramy. V obou případech se ale nepočítá s původně zamýšleným stěhování takzvané krenotechnologie. Ta bude zachována ve stávajících prostorách,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík s tím, že náklady přesáhnou dvacet milionů korun. Po opravě stropu bude nutné opravit i takzvanou Vřídelní síň, jejíž konstrukce je také ve velmi špatném stavu. Teprve poté dojde k navrácení tryskajícího Vřídla zpět do budovy samotné kolonády, což by mohlo být hotové během jednoho roku. Stavební práce ve Vřídelní kolonádě budou probíhat za provozu, a pacienti tak nepřijdou o svůj pitný režim, který nyní mohou absolvovat v neuzavřených prostorách tohoto komplexu.

V Sadové kolonádě je třeba zrekonstruovat celou litinovou konstrukci a udělat další stavební úpravy, které se budou týkat i vyvěrajících pramenů. Náklady na opravu jsou vyčísleny na deset milionů korun a stavební práce zde začnou pravděpodobně až po letošním mezinárodním filmovém festivalu.

„Budou rozplánovány na tři, možná čtyři etapy a hotovo by mělo být v roce 2020,“ vysvětluje Petr Bursík s tím, že kolonáda bude vždy alespoň částečně veřejnosti přístupná. Uzavřen a zabezpečen tak vždy bude jen úsek, který se bude aktuálně opravovat.

A poslední ze třech výše jmenovaných, tedy Mlýnská kolonáda, se na rekonstrukci začíná připravovat.

„V běhu je příprava projektové dokumentace. Musíme zjistit ceny a také samozřejmě možnosti čerpání dotačních peněz z různých programů a projektů Evropské unie. Rádi bychom práce na obnově této kolonády zahájili ještě v letošním roce, a proto musíme co nejrychleji připravit podklady i pro výběrové řízení. Počítáme, že se zde bude pracovat dva až tři roky,“ dodal na závěr náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík.