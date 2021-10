Vzhledem k tomu, že město hospodaří ročně s příjmy ve výši 25 milionů, z toho přibližně jedna třetina jde na investice, nemohlo by si samo tak finančně náročnou akci dovolit. „Doufáme proto, že budeme úspěšní v žádosti o dotace z Evropské unie, která by mohla pokrýt až 85 procent z celkových nákladů,“ dodal Maleček. (jako)

„V současnosti dokončujeme studii proveditelnosti, hotová má být do konce letošního roku. Příští rok by mohl být hotový projekt a se samotnou výstavbou bychom mohli začít v roce 2023,“ konstatoval.

Komunitní dům by měl mít podle něho vlastního správce, který tam bude zároveň bydlet. „Díky napojení přes pagery, které klienti a správce budou mít, se tak budou moci řešit okamžitě jakékoliv komplikace,“ uvedl starosta s tím, že nájem zde bude činit 40 korun za metr čtvereční.

„V objektu by se mělo nacházet 20 až 25 samostatných bytových jednotek o rozloze 2+KK. V dolní části domu pak počítáme s nebytovými prostory, mohl by tu být nějaký obchod či služba a také komunitní místnost pro nájemníky. Budova bude mít také svou zahradu,“ upřesnil starosta Maleček.

Hroznětínské Sídliště by se mohlo rozrůst o nový dům pro seniory. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Už v příštím roce by mohlo mít město Hroznětín hotový projekt na výstavbu komunitního domu pro seniory. Ten má stát na zelené louce v lokalitě zvané Sídliště.

