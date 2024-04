Ostrov uspěl v přístupu veřejné správy

V Ostrově sídlí největší počet firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů. Město v rámci Karlovarského kraje zaznamenává nejvyšší počet dokončených bytů ku změně počtu obyvatel. Místní radnice věnuje v rámci regionu nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti sportu a bydlení. Podnikatele jistě potěší v regionu nejnižší koeficient daně z nemovitosti. Zejména je třeba radnici pochválit za nejvyšší skóring úředních hodin, tedy počet úředních hodin, během nichž si podnikatelé, ale nejen oni, můžou vyřídit vše potřebné pro své podnikání. Velmi dobrého výsledku dosáhlo město rovněž v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí živnostenských úřadů.

„Nečekal jsem, že město Ostrov zvítězí v tak silné konkurenci. Je to vrchol mého rok a půl trvajícího snažení v pozici starosty. Ale za tímto vítězstvím stojí plno lidí, takže za ně děkuji. Doufám, že se město Ostrov bude líbit i nadále a že se příští rok opět umístíme na stupních vítězů. Doporučuji navštívit město Ostrov, snažíme se rozvíjet v oblasti bydlení a podnikání pro mladé lidi. Do Ostrova se stěhují i lidé z Karlových Varů, je to velmi blízko. Jsem opravdu nadšený, že jsem si přijel pro titul,“ říká starosta Ostrova David Hanakovič.

Sokolov dobře hospodaří, Cheb umí čerpat dotace

Stříbrný Sokolov zaznamenává nízký index stáří, tedy poměr mezi lidmi staršími 65 ku lidem mladším 15 let. Podnikatele může potěšit v rámci Karlovarského kraje relativní dostatek volných pracovních sil. Radnice dobře hospodaří, alespoň o tom svědčí v rámci regionu nejnižší náklady na dluhovou službu. Jako nejlepší z pohledu podnikatele byly vyhodnoceny webové stránky města, na nichž jsou v přehledné formě dostupné všechny potřebné informace pro komunikaci s veřejnou správou a řada dalších užitečných informací a odkazů. Třetí příčku obsadil Cheb, který se může pochlubit v porovnání s ostatními velmi vysokým nárůstem počtu ekonomických subjektů. Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel je v rámci Karlovarského kraje dokonce nejvyšší. Radnice vykazuje nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích a velmi vysoký podíl dotací na příjmech. Finance směřují zejména do oblasti kultury a veřejné dopravy.

„Každoroční vyhlašování regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys již tradičně patří do programu krajských setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR se zástupci místních samospráv. Těší nás jejich zájem, se kterým prezentují svoje města jako moderní místa s širokou nabídkou podnikatelských aktivit. Pro ně samé je důležité i srovnání a srovnávání s podobně velkými sídly a sdílení dobré, ale i špatné praxe. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových vizí a pokroku, který dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2023:

1. Ostrov

2. Sokolov

3. Cheb

4. Mariánské Lázně

5. Karlovy Vary

6. Aš

