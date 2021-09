Jízdárenská ulice v Karlových Varech prochází obnovou.

Rekonstrukce Jízdárenské ulice v Karlových Varech. | Foto: MMKV

Práce byly zahájeny v srpnu, na přelomu srpna a září pracovali v ulici správci datových sítí, kteří své práce prováděli na vlastní zodpovědnost a na vlastní stavební povolení. "Město se rozhodlo jim umožnit, aby do stavby vstoupili, protože jinak by o to stejně žádali v následujících měsících. Město se chtělo vyhnout tomu, aby do povrchů nově zrekonstruované ulice chvíli po jejím dokončení opět někdo prováděl výkopy," vysvětlil za město Tomáš Melč. "Je to standardní postup, při provádění rekonstrukcí městských ulic se město snaží, aby před jejich dokončením byly provedeny všechny práce na inženýrských sítích uložených v komunikacích," dodal.