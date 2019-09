Karlovy Vary – Už za rok by mohlo být jasné, jak město v budoucnu naloží s Karlovarskou teplárenskou.

Tu má do roku 2022 pronajatou soukromá společnost za 15 milionů ročně. Dálkové teplo z ní odebírá třicet tisíc karlovarských domácností a také lidé v Nejdku, Chodově a v Nové Roli. Podle karlovarského náměstka Tomáše Trtka (ANO) lze v pronájmu buď pokračovat, nebo teplárnu provozovat prostřednictvím koncese, a ve hře je i prodej. Město se proto rozhodlo oslovit pět specializovaných subjektů s požadavkem na zpracování koncepce vytápění domácností do budoucna, a to i z akademické půdy. „V dokumentu mají být zapracovány všechny reálné scénáře, které mohou v následujících letech nastat. Kritéria výběrového řízení činí 60 procent hodnocení koncepce, 20 procent reference firmy a 20 procent rozsah koncepce. Tu by měla vítězná firma dokončit v březnu 2020 a poté bude předložena zastupitelům,“ uvedl náměstek Trtek.