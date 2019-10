Na otázky se snaží odpovědět tým města Karlovy Vary, který pracuje na strategii rozvoje města – StrategieKV° 2040. V rámci její přípravy uspořádala Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAMKV) ve spolupráci s magistrátem a agenturou CzechInvest panelovou diskusi s odborníky.

„Jedním z cílů tohoto setkání je zahájení nové etapy strategického řízení města – kreativní, mezioborově inspirující a koncepční, srozumitelné a zapojující do hry místní aktéry a občany, v duchu hesla: Město jsme my všichni,“ uvedl člen týmu Jiří Hanek. Hlavním cílem setkání bylo shodnout se na hlavních atributech světa za 20 let a popsat globální trendy, které k tomuto stavu povedou. „Potřebujeme mít představu toho, jak bude vypadat svět i Česká republika za dvacet až padesát let. Chceme město s novým příběhem, chceme postupovat s úctou k minulosti, tvořit autentickou přítomnost a zároveň připravovat podmínky pro perspektivní budoucnost.“ uvedl ředitel KAMKV Petr Kropp.