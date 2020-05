Jen polovinu z nájemného zaplatí podnikatelé, kteří mají od Karlových Varů k dispozici městské prostory a kvůli koronavirové krizi nemohli vykonávat svou živnost. Tato sleva se na základě rozhodnutí zastupitelstva týká období od 1. června do 31. prosince letošního roku. Za období od března do konce května budou ale podnikatelé muset zaplatit celou částku. Výhodou je, že splatnost nájemného je až ke konci roku. „Slevy na nájemném však mohou uplatnit jen subjekty, jejichž podnikatelská činnost byla negativně ovlivněna vyhlášením nouzového stavu, respektive krizovými opatřeními. Žadatel také nesmí ke dni podání žádosti dlužit na městském nájemném,“ upozorňuje mluvčí radnice Jan Kopál.

Zastupitelé také minulý týden rozhodli o plošné slevě na předzahrádky restaurací. Zatímco radní nejdříve avizovali rozdílné úlevy za předzahrádky na základě jejich umístění, tedy zda jsou v lázeňském území, či nikoliv, zastupitelstvo se nakonec usneslo na jednotné ceně. A to na jedné koruně za metr čtvereční a den. Sleva se i v tomto případě týká období od 1. června do 31. prosince. Podnikatelé úlevy vítají. „Jsem rád, že nájem za to nejhorší období nemusíme platit hned. Že jeho splatnost máme odloženou až do konce roku, a to bez penále. Sice ho budeme muset zaplatit celý, ale za tu lepší dobu, která snad přijde, budeme naopak platit jen polovinu,“ říká David Szonlajtner, který má ve Varšavské ulici stánek s maďarskou a slovenskou zeleninou.

O dalších slevách budou zastupitelé rokovat také dnes. Na mimořádném jednání se totiž budou probírat i úlevy za reklamní poutače.