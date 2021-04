Nebezpečně ujíždějící svah nad hotelem Thermal začíná konečně intenzivně řešit město Karlovy Vary. Komunikace nad touto strání včetně chodníku se propadá.

Situace trvá mnoho let, z chodníků se vyvalují dokonce už i betonové sloupy ze zábradlí, na které roky město nesáhlo. Než se Karlovy Vary pustí do napravení havarijní situace, ještě nějakou dobu to ale potrvá. Důvodem jsou stavební práce přímo v Thermalu.

„Už jsme odevzdali podklady. Na podzim bychom mohli zahájit přípravné práce na projektové dokumentaci a na konci roku bychom mohli na sanaci svahu vyhlásit výběrové řízení. Musíme počkat, až bude hotová rekonstrukce hotelu Thermal,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Bursík.

V ujíždějícím svahu se totiž nachází venkovní bazén Thermalu, který právě v těchto dnech prochází nákladnou přeměnou.

Podle Bursíka bude zajištění svahu rozděleno do dvou etap, každá bude stát 20 milionů korun. Sanace bude mít zásadní dopad na dopravu v této lokalitě. Kvůli ní totiž dojde k uzavření dotčené komunikace. „Řešit provoz kyvadlově v tomto území nejde, proto se uzavře celá ulice. Objížďky povedou přes Horní Drahovice a ulici 5. května,“ upozornil Bursík.