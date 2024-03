Dvě akce připravila v rámci Března, měsíce čtenářů, Městská knihovna Karlovy Vary.

Městská knihovna Karlovy Vary. | Foto: Deník/Jana Kopecká

V týdnu od 18. do 22. března nabízí všem novým zájemcům roční registraci zdarma, a to na všech svých pobočkách. Ve stejném týdnu také karlovarská knihovna všem svým čtenářům, kteří nestihli své výpůjčky vrátit včas, a vznikla jim tak upomínka, tyto upomínky odpouští. Podmínkou je, že nevrácené dokumenty přinesou zpět do knihovny. Informovala o tom mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

