Žloutenka typu C se šíří mezi narkomany v Karlovarském kraji. Takové poznatky mají pracovníci karlovarského K-Centra, které pomáhá drogově závislým už dvacet let. V poslední době ale počet klientů klesá. Důvodem je takzvaná sekundární výměna jehel.

„V praxi to u nás funguje tak, že uživatel drog si k nám přijde vyměnit jehlu – vždy to je kus za kus. On přinese použitou, my mu dáme novou. Těch použitých jehel může mít více, za každou mu dáme novou. Jak se ale v poslední době ukazuje, jeden člověk takto vyměňuje jehly i ostatním,“ vysvětluje zástupkyně vedoucího K-Centra Lucie Vobořilová.

Jde o uživatele, kteří například pracují a nemají čas si pro čistý injekční materiál přijít, nebo také ženy na mateřské dovolené, o jejichž závislosti třeba zatím okolí ani neví. „I když je naše zařízení anonymní, tak jsou stále klienti, kteří i přes zaručenou anonymitu do zařízení přijít nechtějí. Občas proběhly i 'zátahy' policie, tudíž jsou klienti také opatrnější a posílají za sebe jednoho, aby mu jehlu v K-Centru vyměnil,“ pokračuje.

K poslednímu září letošního roku mělo zařízení 130 klientů přímo v K-Centru, dalších 87 se jim podařilo zachytit v terénu, do něhož se zaměstnanci vydávají. Lokality bývají různé. Pracovníkům se ne vždy v terénu podaří navázat na daném místě kontakt s narkomany. „Takovým byl třeba Chodov, trvalo nám hodně dlouho, než se zdejší uživatelé naučili stříkačky vyměňovat,“ pokračuje Vobořilová. Kam se ovšem zaměstnancům stále nedaří dostat, je vietnamská komunita, která je naprosto uzavřená.

Ročně vymění přes 40 tisíc jehel přímo v centru, dalších téměř třicet tisíc pak v terénu. Smyslem je, aby se ty použité nepovalovaly venku. „A také pochopitelně aby si je narkomani uživatelé nepůjčovali mezi sebou,“ doplňuje Vobořilová. Pokud si totiž půjčují jehly, hrozí riziko nákazy infekčním onemocněním, jako je nyní velmi rozšířená hepatitida typu C. „Každý druhý až třetí klient má žloutenku typu C,“ uvádí zástupkyně vedoucího.

Světlo Kadaň v Karlovarském kraji poskytuje více služeb, nejdéle funguje právě K-Centrum a Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce.

„Poskytují služby lidem ohroženým závislostí, závislým na návykových látkách, jejich blízkým a příbuzným. Světlo Kadaň ale nabízí i sociální služby lidem, kteří se dostali do nepříznivé situace, ale například i Nízkoprahový klub pro děti a mládež v Ostrově,“dodává Vobořilová.