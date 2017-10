Mezi nejlepšími designery v soutěži na návrh etikety byla i studentka z Plzně

Karlovy Vary - Designérská soutěž, do které se přihlásilo 168 českých ilustrátorů a grafiků, zná vítěze!

Ilustrační foto.Foto: www.designsupermarket.cz

Karlovarské minerální vody vyhlásily společně s organizací CZECHDESIGN v dubnu soutěž, jejímž předmětem byl návrh etikety pro speciální edici prémiového nápoje Fruttimo.



Autoři vítězných návrhů získali finanční odměny. Do první trojky se prosadila i studentka Ilona Horníčková z Plzně.



Odborná porota hodnotila zejména nezaměnitelný autorský projev, soulad se značkou Fruttimo a vystižení obsahu nápoje.



Na prvním místě se umístila grafická designérka na volné noze Yana Gurskaya. Svůj vítězný návrh nazvala Aquarelle. Gurskaya, působící v oblasti publicistiky a vizuálního umění, využila ve svém návrhu vodové barvy, které evokují mix vody a džusu.



Minimalistický design lehce doplňuje nepřehlédnutelný tvar lahve. Porota ocenila především perfektně vyřešený nedostatek místa na etiketě, tedy propojení výtvarné části s písmem, a čistý, subtilní design.



Druhé místo obsadila mladá ilustrátorka a absolventka ateliéru ilustrace a grafiky na pražské UMPRUM Maria Makeeva. Věnuje se především ilustraci pro knihy, noviny a časopisy, je známá specifickými ručními kresbami. Na jejím návrhu pojmenovaném Jabloň v dešti porota ocenila především důsledné vypracování detailů.





Třetí místo obsadila studentka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Horníčková s návrhem Nakrájet! Grafický design autorka nepovažuje jenom za vizuální disciplínu, měl by být slyšet, chutnat a dopřávat hmatové a čichové požitky.



Autoři vítězných návrhů obdrželi jednorázovou finanční odměnu. Yana Gurskaya získala 40 000 Kč, Maria Makeeva 20 000 Kč a Ilona Horníčková 10 000 Kč. Autoři realizovaných návrhů obdrží navíc licenční odměnu ve výši 20 000 Kč. Karlovarské minerální vody předpokládají realizaci čtyř návrhů.



„Naším cílem bylo dát šanci mladým českým designérům podílet se na tvorbě Fruttima prostřednictvím návrhu etikety. Byli jsme velmi mile překvapení, kolik designérů se do soutěže přihlásilo. Vítězné návrhy se objeví další rok na produktech Fruttimo a bude to základ pro naši další komunikaci,“ uvedla Denisa Žideková, Junior Brand Manager pro Karlovarské minerální vody.



V hlasování o cenu veřejnosti zvítězil návrh Oranžové sféry autorky Yeve Drovossekové. Ilustrátorka a grafická designérka si na svém návrhu hrála s měřítkem motivů pomerančů a malých postaviček.



Láhve s autorskými etiketami se objeví v obchodech v průběhu příštího roku.